Dubrovnik, 17. siječanj 2019.

Ususret Festi sv. Vlaha Dubrovačka biskupija objavila je fotografije koje su nedavno pronađene u bivšem domu dubrovačkoga biskupa, a za koje postoji mogućnost i da do sada nisu javnosti prezentirane. Riječ je o originalnim fotografijama bl. Alojzija Stepinca prigodom njegova posjeta Boki kotorskoj 1941. godine uz proslavu zaštitnika Kotora sv. Tripuna.

Te 1941. godine nadbiskup Stepinac predvodio je u Dubrovniku glavno pontifikalno slavlje i procesiju na sv. Vlaha 3. veljače. U Dubrovnik je stigao parobrodom 1. veljače i priređen mu je svečani doček u luci i u katedrali. Slijedećeg dana, 2. veljače, nadbiskup je otputovao u Boku kotorsku kako bi obišao taj kraj i sudjelovao jednim dijelom u početnim svečanostima proslave sv. Tripuna, zaštitnika Kotora, koji se slavio istog dana kad i u Dubrovniku sv. Vlaho. Dubrovačka biskupija tada nije imala biskupa ordinarija nego je njome, kao apostolski administrator, upravljao kotorski biskup Pavao Butorac. Tako da je biskup Butorac predvodio 3. veljače pontifikalno slavlje proslave sv. Tripuna u Kotoru, a nadbiskup Stepinac pontifikalno slavlje svetoga Vlaha u Dubrovniku. Za tu Festu sv. Vlaha stigli su i drugi visoki gosti iz Zagreba među kojima i tadašnji hrvatski ban Ivan Šubašić.

U dvobroju Lista Dubrovačke biskupije, koji je tada bio i službeno glasilo Kotorske biskupije, od 22. veljače 1941. donosi se izvješće o proslavama.

U izvješću se opisuje kako je zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac, hrvatski metropolit, u pratnji svog tajnika Franje Šepera, a na poziv kotorskog biskupa, stigao u Kotor na Svijećnicu, 2. veljače, kako bi djelomično sudjelovao u svečanostima proslave sv. Tripuna.



U nastavku donosimo izvorni opis događaja:

„Visoki gost. Na Svijećnicu dne 2. veljače na poziv preuzvišenog g. dijecezanskog biskupa Monsgra Pavla Butorca stigao je u Kotor preuzvišeni g. zagrebački nadbiskup hrvatski metropolita Dr. Alojzije Stepinac u pratnji svoga tajnika Dr. Šepera, i to iz Dubrovnika, da djelomično prisustvuje tradicijonalnim svečanostima sv. Tripuna. Preuzvišeni g. Nadbiskup došao je u Dubrovnik da obavi svečane obrede prigodom blagdana sv. Vlaha, patrona Dubrovnika. Iz Dubrovnika se je dovezao u Hercegnovi s automobilom oko 7 sati u jutro, gdje ga je dočekao izaslanik preuzvišenog gg. Ordinarija vlč. don Gracija Sablić, kateheta državne gimnazije, biskupski ceremonista, sa upraviteljem hercegnovske nadžupe m. p. don Lukom Janovićem, Crkovinarima i predstavnicima katoličkih ustanova u Hercegnovomu. Preuzvišeni g. Nadbiskup odslužio je tihu sv. misu u nadžupnoj crkvi sv. Jeronima, zatim je pohodio Katol. Dom. C. P . Z. „Sv. Jeronim“, samostan Trećeredaca i Djevojački Zavod čč. Sestara sv. Križa. Iz Hercegnovog s automobilom posjetio je Perast, gdje je bio svečano dočekan. U Perastu je pregledao znamenitosti grada i općinski muzej, pak Svetište Blažene Gospe od Škrpjela, na otočiću kod Perasta, ljepote i krasote kojeg mnogo su se dojmile preuzvišenog g. Nadbiskupa tako da se je izrazio da ljepšega na svijetu nema. Iz Perasta je otišao u Dobrotu, gdje je pohodio najprije župsku crkvu sv. Stasije, pak župsku crkvu maticu sv. Mateja, svečano dočekan ispred jedne i druge crkve.

Iz Dobrote je proslijedio za Kotor, gdje je stigao pola sata po podne. Bio je veoma svečano dočekan na obali od preuzvišenog dijecezanskog g. biskupa Monsgra Pavla Butorca, prečasnog Kaptola i O.O. franjevaca samostana sv. Klare, predsjednika Gradskog poglavarstva g. Ćira Kamenarovića, sreskog načelnika g. Petra Šerovića, komandanta mjesta pukovnika g. V. Bošnjaka, predsjednika Okružnog suda g. Hektora Dabinovića, admirala Pl. Tijela Bokeljske mornarice g. Rudija Giunia, sa časnicima Bokeljske Mornarice i upravom Bratovštine i od baš mnogo naroda. C. P. Z. „Sv. Tripun“ otpjevao je prigodnicu u čast dolaska preuzvišenog g. Nadbiskupa. Dočeku je prisustvovala i Seoska glazba iz Škaljara, dok su svečano zvonila zvona starodrevne Katedrale. Preuzvišeni g. Ordinarij nazvao mu je dobrodošlicu u ime svoje i klera; g. Ćiro Kamenarović u ime Kotorske općine, a sudac g. Dr. Tripo Petković, predsjednik H. K. D. „Napredak“ pozdravio ga je lijepim, patriotskim govorom u ime kotorskih Hrvata. Zatim, u pratnji svih ovih, preuzvišeni g. Nadbiskup pohodio je katedralu sv. Tripuna i odsio je u biskupskom dvoru.

U počast preuzvišenog g. Nadbiskupa preuzvišeni g. Ordinarij priredio je svečani banket u 1.15 poslije podne, kojemu su učestvovali još gg. Ante Matasić, gradski zastupnik zagrebačke općine; Dr. Cuculić, predsjednik Društva Zagrebčana; g. Einwalter, upravnik općinskih ureda u Zagrebu i g. Premru, gradski zastupnik u Zagrebu; g. nadbiskupski tajnik Dr. Šeper, članovi Kaptola i O. Ćiro Barešić, franjevac. Preko banketa biranim riječima pozdravio je preuzvišeni g. Ordinarij preuzvišenog g. Nadbiskupa, koji se zahvalio lijepim riječima. Zatim su održali patriotske govore gradski zastupnik g. Ante Matasić, u ime zagrebačkog načelnika Dr. Starčevića i u ime zagrebačke općine, dr. Cuculić u ime Društva Zagrebčana. Poslije banketa preuzvišeni g. Nadbiskup, u pratnji preuzvišenog g. Ordinarija, pregledao je Katedralu i njezine znamenitosti, pak crkvu sv. Josipa, crkvu kolegjatu sv. Marije, u kojoj se čuva tijelo Bl. Hozane, franjevačku crkvu sv. Klare i Muzej Bokeljske Mornarice.

U 4 sata po podne prisustvovao je preuzvišeni g. Nadbiskup tradiciJonalnom „Kolu“ Bokeljske Mornarice, na trgu ispred Katedrale. Poslije „Kola“ preuzvišeni g. nadbiskup Dr. Stepinac u pratnji preuzvišenog g. Ordinarija, Kaptola i svećenstva, predstavnika svih vlasti, g. admirala R. Giunia i časnika Bokeljske Mornarice, Seoske glazbe iz Škaljara i mnogo naroda ispraćen je na obalu i tada mu je C. P. Z. „Sv. Tripun“ otpjevao prigodnicu, odakle je krenuo za Dubrovnik, preko Mula gdje je pohodio župsku crkvu, u kojoj se čuva tijelo Bl. Gracije, te preko Prčanj, gdje je pohodio velebnu župsku crkvi i pregledao znamenitosti u njoj. Na Mulu i na Prčanju bio je preuzvišeni g. Nadbiskup svečano dočekan, a tako i po ostalim našim mjestima, na prolazu. Popratio ga je do Hercegnovoga izaslanik preuzvišenog g. Ordinarija vlč. don Gracija Sablić, a od Hercegnovog do Dubrovnika vlč. don Luka Janović.“

Dalje se u izvješću spominje kako je zaštitnik Kotora proslavljen svečanom pontifikalnom večernjom te sutra pontifikalnim misnim slavljem koje je predvodio biskup Butorac. A nadbiskup Stepinac je u Dubrovniku predvodio misu i procesiju na Svetoga Vlaha. Parobrodom „Zagreb“ 5. veljače ujutro nadbiskup Stepinac i ban Šubašić otputovali su za Split, pa dalje za Zagreb. (kta/ika)



Fotogalerija