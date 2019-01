Vatikan, 17. siječanj 2019.

U teškim trenucima kada hodimo putom daleko od Boga, napušteni od svijeta i ukočeni osjećajem krivnje, moramo naći snage za molitvu počevši od riječi Otac, s nježnim osjećajem djeteta koje kaže: „tata, oče“ – rekao je papa Franjo u katehezi tijekom opće audijencije u Vatikanu, 16. siječnja 2019.

Osvrnuvši se na Poslanicu svetog Pavla apostola Rimljanima, Papa je nastavio kateheze o molitvi Oče naš i naglasio da nam u molitvi Gospodin neće sakriti svoje lice, neće se zatvoriti u tišinu, jer nas nikada nije izgubio iz vida, uvijek je ostao vjeran svojoj ljubavi za nas; traži nas, ljubi, u nama doživljava ljepotu, iako možda mislimo da smo beskorisno protratili sve svoje talente.

Bog nije samo otac, nego i majka koja nikada ne prestaje voljeti svoja stvorenja – rekao je Sveti Otac i objasnio – S druge strane, kod Njega postoji vrijeme trudnoće koje traje zauvijek, daleko više od one fizičke od 9 mjeseci. To je trudnoća koja rađa beskonačni krug ljubavi. Za kršćanina moliti znači jednostavno reći: oče, tata; reći oče s djetinjim povjerenjem.

Naime, Bog neće sakriti svoje lice ni pred našim gorčinama – rekao je papa Franjo i nastavio – Neće se zatvoriti u tišinu. Recite mu Oče i On će vam odgovoriti. Imate oca! Netko će reći: da, ali ja sam nitkov. No, imaš oca koji te ljubi! Reci mu: 'Oče', i počni tako moliti i u tišini će ti reći da nas nikada nije izgubio iz vida. Netko će reći: Ali, Gospodine, napravio sam ružne stvari. Odgovor će biti: Nikada te nisam izgubio iz vida; sve sam vidio. Ostao sam uvijek uz tebe, vjeran svojoj ljubavi prema tebi. To će biti odgovor i zato nikada nemojte zaboraviti reći: Oče.

U Novom zavjetu molitva kao da želi doći do bitnoga, tako da se usredotoči upravo na riječ Oče – rekao je Papa i dodao – Sveti Pavao je sačuvao aramejsku riječ u zazivu Boga, koja je novost evanđelja. Nakon što je upoznao Isusa i čuo Njegovo propovijedanje, kršćanin ne doživljava više Boga kao tiranina kojega se treba bojati, nego osjeća kako raste povjerenje u njegovom srcu i može razgovarati sa Stvoriteljem nazivajući ga 'Oče'. Taj je izraz 'Abba' toliko važan za kršćane da se često sačuvao netaknut u svojem izvornom obliku.

Moramo si zamisliti da je Isusov glas u aramejskim riječima ostao kao da je snimljen – rekao je Sveti Otac i primijetio – U prvoj riječi Očenaša, odmah nalazimo duboku novost kršćanske molitve. Ne radi se samo o korištenju simbola, lika oca kojega treba povezati s otajstvom Boga, nego o tomu kako imati cijeli Isusov svijet izliven u svoje srce. Reći „Abba“ znači nešto mnogo prisnije i što nas dublje dira, negoli jednostavno nazvati Boga Ocem.

Zato je netko predložio da se ta izvorna aramejska riječ „Abba“ prevede s riječju „tata“ i umjesto da se kaže „Oče naš“, da se govori „tata“ – rekao je papa Franjo i napomenuo – Nastavit ćemo govoriti „Oče naš“, no pozvani smo srcem govoriti „tata“ kako bismo imali odnos s Bogom kao što dijete koje kaže „tata“, ima prema svojem ocu.

Ti izrazi potiču osjećaj, toplinu i nešto što nas vraća u djetinjstvo – rekao je Papa i nastavio – Možemo zamisliti sliku djeteta potpuno obavijenog zagrljajem oca koji osjeća beskonačnu nježnost prema njemu. Da biste dobro molili potrebno je imati dječje srce, a ne prikladno, jer tako se ne može dobro moliti. Potrebno je moliti kao dijete u zagrljaju svojega oca.

„Oče naš“ dobiva značenje i boju ako ga naučimo moliti nakon što smo pročitali prispodobu o milosrdnom ocu – rekao je Sveti Otac i dodao – kao što o njoj izvještava evanđelist Luka govoreći o izgubljenom sinu kojega je zagrlio otac koji ga je dugo čekao, koji se ne sjeća uvredljivih riječi, nego mu jednostavno daje do znanja koliko mu je nedostajao. Te riječi daju život i snagu.

Pitamo se: je li moguće da ti, Bože, znaš samo za ljubav? Bože, zar ne poznaješ mržnju? – rekao je Papa i protumačio – Ne, odgovorit će Bog, poznajem samo ljubav. Gdje je tvoja osveta, pravda, ljutnja zbog tvoje ranjene časti? Bog će odgovoriti: poznajem samo ljubav. Otac iz one prispodobe učinio je nešto što jako podsjeća na majčinu dušu. Osobito su majke one koje ispričavaju djecu, štite ih, njihovi osjećaji prema njima ne prestaju, nastavljaju ih voljeti, pa i onda kada ona više ništa ne zaslužuju. (kta/rv)