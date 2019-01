Vatikan, 14. siječanj 2019.

Zadatak koji danas primate je prenošenje vjere svojoj djeci – potaknuo je papa Franjo, 13. siječnja 2019. na jutarnjoj Misi u Sikstinskoj kapeli u Vatikanu roditelje 27 novorođene djece kojoj je podijelio sakramenat krštenja. U propovijedi usredotočio se na prenošenje vjere djeci ističući da tomu pomaže ne svađati se pred djecom, jer u njima stvara tjeskobu. Upravo na blagdan Krštenja Gospodinova kada završava božićno vrijeme, Papa običava krstiti nekoliko djece.

Danas za svoju djecu od Crkve tražite vjeru i oni će primiti dar vjere, Duha Svetoga, no vjera zatim mora rasti – rekao je Sveti Otac i objasnio – Kada budu išli na vjeronauk, učit će o vjeri i naučiti istine vjere. No, prije nego što je počnu učiti, vjera mora biti prenesena, a to je vaš posao. To je zadatak koji danas primate: prenositi vjeru, predaja vjere. To se čini kod kuće, jer vjera uvijek mora biti prenošena na dijalektu, to jest, dijalektom obitelji, dijalektom kuće i u kućnom ozračju.

Važno je prenositi vjeru svojim životom vjere – rekao je papa Franjo i nastavio – da djeca vide ljubav roditelja, mir u kući, da osjete da je Gospodin prisutan. Usuđujem se dati vam savjet, oprostite, no savjetujem vam ovo: nemojte se nikada svađati pred djecom. Normalno je da se supružnici svađaju. Bilo bi čudno kad toga ne bi bilo. Činite to, ali tako da to oni ne čuju i ne vide. Ne znate koliku tjeskobu proživljavaju djeca kada vide roditelje kako se svađaju.

Usuđujem se reći, to je savjet koji će vam pomoći prenositi vjeru – rekao je Papa i upitao – Je li loše svađati se? Ne, nije uvijek. Normalno je, ali tako da djeca to ne vide i ne čuju radi tjeskobe koju u njima stvara. Nakon toga preporučio je roditeljima da nahrane djecu ako su gladna. Možda plaču jer im je previše toplo, ili zato što su gladni, ili da bi nešto spriječili. Naime, ne znaju što će se dogoditi, zato im plač služi kao obrana.

Napravite tako da im bude ugodno. Pazite da ih previše ne pokrijete, ako plaču jer su gladni, nahranite ih. Mamama kažem: Dojite djecu, budite mirne, Gospodin to želi. Ona imaju i polifonijsko zvanje. Kad počinje plakati jedno, na drugoj strani počne drugo, treće ih slijedi i nastane zborno plakanje. Tako idemo dalje u ovom obredu u miru, svjesni da je vaš zadatak prenošenje vjere – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)