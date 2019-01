Mostar, 12. siječanj 2019.

Biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Ratko Perić predvodio je 11. siječnja 2018. koncelebriranu Svetu misu za dušu pokojnoga biskupa Pavla Žanića, svoga prethodnika, koji je preminuo istoga nadnevka 2000. u Splitu, prenosi portal nedjelja.ba.

„Crkva određuje da se aktivni mjesni biskup jedne biskupije svake godine sjeti u Svetoj misi svoga neposredna prethodnika o njegovoj obljetnici smrti. Tako smo se i mi svih ovih dosadašnjih 18 godina svakogodišnje sjećali pred Gospodinom pokojnoga biskupa Pavla Žanića na današnji dan u ovoj Gospinoj katedrali. Kroz prošlu godinu nastojali smo učiniti i nešto malo više zahvaljujući raspoloživosti nesebičnih suradnika. Odlučili smo da blagopokojnomu biskupu posvetimo ne samo jedan dan molitve s komemoracijskom sv. misom, nego i svih 12 mjeseci, tj. cijelu Jubilarnu godinu spomena na ono što je on poduzimao i provodio u ovoj Crkvi za duhovno dobro vjernika“, kazao je u propovijedi biskup Perić koji je podsjetio na događaje posvećene pokojnom biskupu.

„Od svibnja 2017. do svibnja 2018. navijestili smo Godinu biskupa Žanića i crkveno obilježili Stoljetnicu njegova rođenja, s posebnim osvrtom na njegovo biskupsko djelovanje. Željeli smo to učiniti na način dostojan poštovanoga biskupa koji je 1971. - po Papinu izboru i dekretu - došao iz mirna Splita u nemirnu Hercegovinu, zamijenivši rektorsku službu nad 124 sjemeništarca s biskupsko-koadjutorskom službom nad 180 000 vjernika. Najprije kao koadjutor do 1980., zatim kao ordinarij hercegovačkih biskupija do 1993. Tek kada smo napravili program kako bismo obilježili taj Stoljetni jubilej, vidjeli smo koliki je bio raspon njegova crkvenoga planiranja i djelovanja u Hercegovini. Zato smo i mi nastojali, osobito dvama pothvatima, označiti njegov biskupski staž i rad u okviru slavlja te jubilarne Stoljetnice“, podsjetio je biskup Perić na značaj djelovanja svojeg prethodnika istaknuvši niz važne pothvate posvećene biskupu Žaniću.

„Svakoga mjeseca objavili smo poseban prilog od 12 stranica o Biskupovu crkvenom djelovanju u Hercegovini. Zamolili smo petnaestoricu proučavatelja njegova djela, koji su na temelju arhivske i druge građe, provjereno i pouzdano, u Crkvi na kamenu, iz broja u broj, prikazivali određeno zadano područje: njega kao dobroga pastira, osnivatelja Crkve na kamenu, promicatelja kršćanske obitelji, zauzimatelja za misijsko poslanje Crkve, za duhovna zvanja, kao utemeljitelja Biskupijskoga Caritasa, Teološkoga instituta, graditelja crkvenih institucija, čovjeka neustrašiva duha prema komunizmu i angažirana rješavatelja hercegovačkoga slučaja i proučavatelja međugorskoga fenomena. Ono što ga je posebno obilježilo u rasplitanju zauzlana stanja u ovim posljednjim dvjema temama jest njegova neumorna borba i požrtvovna potraga za Božjom istinom koja čovjeka oslobađa i čini ga sretnim. Sve je bio spreman žrtvovati za to, ne žaleći ni vlastita života“, naveo je biskup podsjetivši kako su svi prilozi sabrani i potom je priređen vrijedan zbornik naslovljen Žanićevim svećeničkim i biskupskim geslom U vjeri, nadi i ljubavi, koji je izišao iz tiska prošloga svibnja, a potom i predstavljen javnosti.

„Druga je nakana bila da tijekom Jubilarne godine poduzmemo akciju i prenesemo zemne ostatke biskupove iz Kaštel Novoga s otvorena groblja u kriptu katedrale u Mostaru. To smo učinili lani, 2. svibnja, točno na godišnjicu njegova biskupskoga ređenja u Mostaru 1971. Obrazložili smo i iznijeli biskupove nekadašnje osobne razloge zašto je bio usmeno zaželio da bude pokopan u obiteljskoj grobnici u Kaštel Novom, i dodali današnje crkvene razloge zašto smo, uz pristanak njegove najuže rodbine, prenijeli njegove zemne ostatke u katedralnu kriptu Sv. Josipa. Sve je obavljeno kako je bilo dostojno i pravedno, pravo i crkveno, zakonito i časno. Istina, mi jednako prikazujemo sv. misu za dušu pokojnoga biskupa Pavla bio on pokopan u obiteljskoj grobnici ili u biskupskoj grobnici, bio on u Kaštel Novom ili u Mostaru, ali drago nam je da imamo prilike, ulazeći u kriptu sjetiti se u molitvi i njega i pokojnoga nadbiskupa Petra i biskupa Marka, koji su u neka doba, sva trojica, od 1971. do 1980., zajednički služili ovim biskupijama, svaki prema svojoj crkvenoj ulozi i stupnju“, naveo je biskup Perić kazavši kako je objavljena i Spomenica biskupu Žaniću u čast.

„Pokazalo se i u samim radovima da smo - Bogu hvala - imali izvanredno duhovno zdrava, intelektualno marljiva i koordinacijski nadprosječna Pastira, pozvana i poslana u pravo vrijeme i na pravo mjesto, koji je odgovorio biskupskoj zadaći naučavanja, posvećivanja i upravljanja kako je od njega očekivala Sveta Stolica i Crkva u Hercegovini. Stoga vjerujemo u Božju dobrotu da je na pragu i sudu vječnosti čuo evanđeoske riječi: Valjaš, slugo dobri i vjerni! Uđi u radost Gospodara svoga! (Mt 25,21)“, rekao je biskup Perić istaknuvši zahvalnost Bogu za sve ono što je biskup Pavao činio u vjeri, nadi i ljubavi u Crkvi, prenosi mrežna stranica hercegovačkih biskupija. (kta)