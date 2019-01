Sarajevo, 11. siječanj 2019.

Proteklog mjeseca u sklopu projektnih aktivnosti projekta P.O.W.E.R.- Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom uspješno su potpisani ugovori s 11 poduzeća i pripravnika u Bosni i Hercegovini, te 10 njih u Crnoj Gori. Važnost zapošljavanja osoba s invaliditetom treba gledati kroz perspektivnu kvalitetnog upravljanja ljudskim potencijalima koje se mogu, ali i trebaju iskoristiti za ukupni razvoj poslovanja organizacije, a ne samo kao obvezu nametnutu zakonom. Upravo tu važnost zapošljavanja osoba s invaliditetom prepoznalo je i nekoliko poslodavaca u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori koji su osigurali priliku pripravnicima za jednogodišnjim usavršavanjem i razvojem kroz pripravnički staž.

Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije mjesto je koje će u narednoj godini dana svojim angažmanom obogatiti Andriana Mutapčić, 34-godišnja djevojka koja je završila Školu za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, smjer kuhar. Ova vesela djevojka koja u djetinjstvu nije imala posebnih snova, kroz pripravnički angažman očekuje da nauči nešto novo, stekne znanje ali i ima radnu obvezu kako bih ispunila vrijeme ali i bila od koristi u zajednici.

Moje mišljenje je da se na ljude s invaliditetom gleda s neke visine u Bosni i Hercegovini, te bih željela da u budućnosti to ne bude tako - kazala je Andriana na upit što misli o pravima osoba s invaliditetom danas, naglasivši da je njen invaliditet na nju utjecao tako što je društvo najčešće zbog invaliditeta i izbjegavalo.

Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije je firma koja se bavi novinarstvom. U to je uključeno ne samo stvaranje novine nego i pakiranje te pripremanje različitih materijala, skeniranje i kopiranje. Mislim da ima za cilj, između ostaloga, pomoći mladima s invaliditetom. Bit ću iskrena i reći ću da me ekipa s kojom radim nije odmah prihvatila kako sam mislila da hoće, jer svi imaju svoje poslove te se njima bave. Nadam se da će me prihvatiti vremenom dok budem radila u Katoličkom tjedniku - istaknula je Andriana.

Na kraju razgovora Andriana je pohvalila projekt P.O.W.E.R. jer nudi konkretnu pomoć osobama s invaliditetom, posebno što mladima omogućuje steći nova znanja i priliku za pronaći zaposlenje, te se nada kako će kroz pripravnički staž naučiti nešto što će joj kasnije pomoći da pronađe stalno zaposlenje.

"Andriani, kao i ostalim pripravnicima koje ćemo uskoro predstaviti, bez obzira na izazove koji ih očekuju, želimo mnogo sreće i uspjeha u svima zadaćama i aktivnostima, vjerujući da će iskustvo stečeno kroz aktivnosti projekta P.O.W.E.R. obogatiti ih. Da je za zapošljavanje osoba s invaliditetom potrebno tek malo dobre volje pokazali su i poslodavci iz BiH i Crne Gore kojima također želimo produktivnu i uspješnu godinu u nadi da će na najbolji mogući način iskoristiti svoje resurse za što kvalitetnije tržište rada", poručili su iz Centra za mlade. (kta)



