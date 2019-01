Vatikan, 11. siječanj 2019.

Da bismo konkretno ljubili Boga, moramo voljeti braću, to jest, moliti za njih, za one koji su nam dragi i one koji nisu, pa i za neprijatelje. Ne smijemo dopustiti da u nama zavlada ljubomora i zavist, ne smijemo ogovarati, jer to uništava ljude – rekao je papa Franjo jutros na misi u Domu sveta Marta, 10. siječnja 2019. i istaknuo – Snagu da tako ljubimo daje vjera koja pobjeđuje duh svijeta koji je lažljivac i nositelj podjela.

Papa se osvrnuo na prvo čitanje iz Prve poslanice svetoga Ivana apostola (1Iv 4,19-5,4) koje govori o svjetovnosti. Kada kaže: „Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet“, govori o svakidašnjoj borbi protiv duha svijeta koji je lažac, duh privida i bez postojanosti, dok je Duh Božji istinit. Duh svijeta je duh ispraznosti, nema u sebi snage ni temelja. To je duh koji će propasti poput karnevalskih kolača koji nisu čvrsti. Puni su zraka, takav je i duh svijeta, pun zraka i obmane, jer je dijete oca laži.

Ivan apostol nam nudi put konkretnosti Duha Božjega koji ne ide za fantazijama po kojima su govoriti i činiti ista stvar – rekao je Sveti Otac i istaknuo – Ako imate Duha Božjega, činit ćete dobre stvari. Ivan apostol kaže jednu svakodnevnu stvar: „Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi, Boga kojega ne vidi ne može ljubiti“. Ako niste sposobni ljubiti ono što vidite, kako ćete ljubiti ono što ne vidite? To je fantazija. Ljubite ono što vidite, što možete dotaknuti i što je stvarno, a ne fantazije koje ne vidite.

Ako niste u stanju ljubiti Boga u konkretnom, nije istina da ljubite Boga – rekao je papa Franjo i naglasio – Duh svijeta je duh podjele i kada se miješa u obitelj, zajednicu, društvo, uvijek stvara podjele. Podjele se povećavaju te dolazi do mržnje i rata. Ivan apostol ide dalje od toga i kaže: „Rekne li tko: Ljubim Boga, a mrzi brata svog, lažac je!“, to jest, dijete duha svijeta koji je čista laž i privid. To će nam pomoći ako dobro razmislimo: ljubimo li Boga? Ali, pogledajmo i kako ljubimo svojeg brata.

Papa je naveo tri znaka koja pokazuju da ne volimo brata. Prvi je znak pitanje koje si svi moramo postaviti: molimo li za ljude? Za sve, konkretne, one koji su nam dragi i one koji nisu; one koji su nam prijatelji i one koji nisu. Drugi je znak kada nas obuzima ljubomora i zavist, te smo u napasti da drugima poželimo zlo. To je znak da ne ljubimo. Ne dopustite da se razvijaju ti osjećaji, opasni su. Osim toga, najčešći znak da ne ljubimo bližnjega i zbog kojega ne možemo reći da ljubimo Boga jest ogovaranje.

Prihvatimo to jasno u srcu i u glavi; ako ogovaramo, ne ljubimo Boga jer ogovaranjem uništavamo neku osobu – rekao je Sveti Otac i objasnio – Ogovaranje je poput bombona, dobri su, jedan vuče drugog, i nakon toga nam je muka od previše njih. Zato što je lijepo, slatko je ogovarati, izgleda lijepa stvar, ali uništava. To je znak da ne ljubite. Ako netko prestane ogovarati, vrlo je blizu Bogu, jer ne ogovarati čuva bližnjega i Boga u bližnjem.

Duh svijeta se pobjeđuje duhom vjere – rekao je papa Franjo i napomenuo – Treba vjerovati da je Bog u našem bratu i sestri. Naša vjera pobjeđuje svijet. Samo se s mnogo vjere može napredovati na tom putu, a ne s dobronamjernim ljudskim mislima. One pomažu, ali ne koriste u toj borbi. Samo vjera će nam dati snagu da ne ogovaramo, da molimo za druge, pa i za neprijatelje, te da ne popustimo ljubomori i zavisti. Gospodin tim odlomkom iz Poslanice svetoga Ivana apostola od nas traži konkretnost u ljubavi. Treba ljubiti Boga, no ako ne ljubite brata, ne možete ljubiti Boga. Ako kažete da ljubite svojega brata, ali u stvari ne ljubite ga, nego ga mrzite, vi ste lažljivci – zaključio je Papa. (kta/rv)