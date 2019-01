Zagreb, 10. siječanj 2019.

U utorak, 8. siječnja 2019. započela je velika akcija molitve svete krunice na valovima Radio Marije. Redovita krunica koja se moli svake večeri u 20,15 sati od sada će se svakog utorka i svakoga petka prikazivati i moliti za Hrvate iz Bosne i Hercegovine, stradalnike domovinskog rata, rasute po cijelom svijetu, kao i one koji su ostali na svojim ognjištima i gdje često proživljavaju mnoge teškoće i nepravde. U prvom redu krunica će biti moljena za Hrvate iz Banjolučke biskupije koja je procentualno najviše stradala u Domovinskom ratu.

Ovu prvu molitvu krunice u utorak 8. siječnja molili su voditelji i članovi Udruge „Nazaret“ koja okuplja prognane Hrvate iz Banja Luke i banjolučkog kraja. Bili su to bračni par Jacinta i Vinko Laštro, Valerija i Ivica Marić, te Ljiljana Kuljanac i Antonija Šalić. I ubuduće ovu krunicu dva puta tjedno na Radio Mariji predmolit će uglavnom prognani Banjolučani koji žive u Zagrebu i okolici.

Prije molitve krunice svim slušateljima Radio Marije uputio je iz bolnice svoju poruku banjolučki biskup mons. Franjo Komarica koji se ovih dana nalazio na liječenju u KBC-u Rebro u Zagrebu. Poruku biskupa Komarice donosimo u cijelosti:

„Dragi slušatelji Radio Marije! Našoj javnosti, osobito katoličkoj, dobro je poznata tragična situacija Banjolučke biskupije koja je od svih biskupija u BiH tijekom Domovinskoga rata najteže stradala. Od oko 125.000 predratnih katolika danas je u njoj tek oko 30.000 s tendencijom daljnjeg smanjivanja. U entitetu RS-a (koji obuhvaća dvije trećine biskupije) od oko 70.000 predratnih katolika sada ih ima tek oko 4.000 i to uglavnom starijih koji svake godine izumiru.

Svi naši dosadašnji mnogobrojni pokušaji da se omogući održivi povratak svih onih koji su to željeli i žele, nailazili su i kontinuirano nailaze na ogromne poteškoće i opstrukcije od raznih političkih međunarodnih i domaćih 'mahera', osobito od strane entitetske vlasti RS. Obraćali smo se mnogo puta na razne političare, na razne organizacije i institucije, ali nažalost dosada niodakle nije stigla za obespravljene katolike Hrvate učinkovitija pomoć, ni politička, ni pravna, ni materijalna.

U našim nastojanjima oko pravde i temeljnih ljudskih prava, također i za tamošnje mnogobrojne obespravljene katolike Hrvate, odlučili smo upotrijebiti još jedno prokušano sredstvo, a to je zajednička akcija molitve svete krunice koja će se svakoga utorka i petka u 20,15 s. moliti na Radio Mariji i to na ove nakane:

Za obespravljene i prognane katolike Banjolučke biskupije i ostalih biskupija u BiH, za sretan i održivi povratak onih koji se žele vratiti na svoja ognjišta, kao i za one koji su do sada uspjeli ostati na svojim vjekovnim ognjištima i sačuvali plamen Kristova Evanđelja i vjernost Gospi i Kristovu Namjesniku – Papi, da im to i dalje uspijeva.

Vjerujemo da će ta molitva ujediniti oko drage Gospe, Pomoćnice kršćana, brojne naše vjernike raspršene diljem Republike Hrvatske i raštrkane po cijelome svijetu jer će se vjerujem, mnogi od njih sigurno pridružiti toj molitvi na spomenute nakane. Gospa neka nas sve usliši i preporuči svome Sinu.“

Na kraju ove prve molitve sv. krunice na gore spomenute nakane, a tako će biti i u buduće svakog utorka i petka, zazvan je i zagovor bl. Ivana Merza molitvom njegovih Litanija. On je rođeni Banjolučanin koji je kao prvi blaženik iz Bosne i Hercegovine uzdignut na oltar 2003. g. Molitvom njegovih Litanija zazvan je da uz Gospu i on svojim zagovorom pomogne svojoj prvoj domovini u kojoj je rođen i odrastao. (kta)



