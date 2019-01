Vatikan, 10. siječanj 2019.

Da bismo bili sigurni da će Bog odgovoriti na naše molitve, te da nijedna neće biti neuslišana, Isus nas poziva da uporno molimo – rekao je papa Franjo u srijedu, 9. siječnja 2018. u katehezi tijekom opće audijencije u Dvorani Pavla VI. u Vatikanu razmišljajući o odlomku Lukinog evanđelja (Lk 11,9-13) koji počinje Isusovim riječima: „Ištite i dat će vam se!“ Nît koja se proteže Papinim razmišljanjem je molitva koja preobražava stvarnost i naše srce darom Duha Svetoga. Zato je molitva pobjeda nad samoćom i razočaranjem. Na kraju života, naime, čeka nas Otac raširenih ruku.

Utješno je znati da Isus moli za nas, za svakoga od nas, kako nam vjera ne bi posustala i to čini upravo pred Ocem – rekao je Papa i protumačio – Naime, Isus je iznad svega molitelj, kao što se vidi iz različitih evanđeoskih događaja, od preobraženja u krštenju na Jordanu do smrti. Potrebno je moliti sve do kraja. Cijeli je Isusov život uronjen u molitveno ozračje. Radi se o molitvi koja prigušuje nasilne osjećaje i želje za osvetom, te izmiruje čovjeka sa smrću, njegovom neprijateljicom.

Kao što je učinio jedan od Isusovih učenika, i mi možemo moliti Gospodina da nas nauči moliti – rekao je papa Franjo i istaknuo – Prvi dio toga Isusovog učenja je upravo 'Oče naš' u kojem se kršćanin obraća Bogu nazivajući ga iznad svega Ocem. Vrijeme molitve možemo provoditi samo uz tu riječ: Oče. Možemo osjećati da imamo oca; ne gospodara niti očuha, nego Oca.

Osvrnuvši se na neka ponašanja vjernika koji mole, Papa je podsjetio na prispodobu o bezočnom prijatelju istaknuvši da nas njome Isus želi naučiti moliti, te da budemo uporni u molitvi. Drugi primjer je onaj oca koji ima gladnog sina. Svi vi očevi i djedovi koji ste ovdje – rekao je Papa – kada sin ili unuk nešto traži, kada je gladan, traži i traži, zatim plače, viče, gladan je: „A koji je to otac među vama: kad ga sin zaište ribu, zar će mu mjesto ribe zmiju dati?“ (Lk 11,11). Svi imate iskustvo kada dijete traži jesti, za njegovo dobro dajete mu ono što traži. Tim riječima Isus nam pomaže shvatiti da Bog uvijek odgovara, te da nijedna molitva nije neuslišana, jer On je Otac i ne zaboravlja svoju djecu koja trpe.

Radi se o tvrdnjama koje mogu dovesti u krizu jer često izgleda da molitva ne donosi nikakvog ploda – rekao je Sveti Otac i primijetio – Koliko puta smo tražili i nismo primili? Svi imamo to iskustvo. Koliko puta smo kucali i našli zatvorena vrata? Isus nam preporučuje da u tim trenucima budemo uporni i da se ne predamo. Molitva uvijek preobražava stvarnost. Ako se ne mijenjaju stvari oko nas, barem se mijenjamo mi i naše srce. Isus je obećao dar Duha Svetoga svakoj osobi koja moli.

Potaknuvši da budemo sigurni da će Bog odgovoriti, papa Franjo je naglasio da je jedino je nesigurno kada će odgovoriti; no ne smijemo sumnjati da će nas uslišati. Možda ćemo morati biti uporni cijeli život, no On će odgovoriti. Ništa nije sigurnije od toga. Želja za srećom koju svi nosimo u srcu, jednoga će se dana ostvariti. Bog će donijeti pravdu svojim izabranicima koji mu vape dan i noć i to će biti dan slave i uskrsnuća.

Molitva mijenja stvarnost, nemojmo to zaboraviti. Ili mijenja stvari ili mijenja naše srce, ali uvijek mijenja. Molitva je pobjeda nad samoćom i razočaranjem. To je kao da svaki komadić stvorenoga preplavljuje neku priču koju ponekad ne shvaćamo. No, ona je u pokretu, te na kraju svakog puta i molitve, na kraju vremena i života nalazi se Otac koji sve i svakoga čeka raširenih ruku. Gledajmo tog Oca! – potaknuo je na kraju Papa. (kta/rv)