Vatikan, 9. siječanj 2019.

Bog čini prvi korak i voli čovječanstvo koje ne zna ljubiti, jer je suosjećajan i milosrdan, dok mi, iako dobri, često ne razumijemo potrebe drugih, te smo ravnodušni možda zato što ljubav Božja nije ušla u naša srca – rekao je papa Franjo u propovijedi tijekom jutarnje Mise u Domu svete Marte, 8. siječnja 2019. Papa se osvrnuo na liturgijska čitanja toga dana, a osobito na evanđelje koje govori o umnažanju kruhova.

„Ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga“ – citirao je Sveti Otac prvo čitanje iz Poslanice svetog Ivana apostola i istaknuo – Apostol objašnjava kako se ljubav Božja očitovala u nama: „Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu“. To je otajstvo ljubavi. Bog nas je prvi ljubio. On je učinio prvi korak prema čovječanstvu koje ne zna ljubiti, koje treba svjedočanstvo i nježnost Božju kako bi ljubilo. Prvi korak koji je Bog učinio je Njegov Sin kojeg je poslao da nas spasi i da dadne smisao životu, da nas obnovi i nanovo stvori.

Bog je umnožio kruhove jer se sažalio nad mnoštvom, jer su bili sami kao ovce bez pastira – rekao je papa Franjo i nastavio – Isus je bio ganut u srcu, vidio je te ljude i nije mogao ostati ravnodušan. Ljubav je nemirna, ne podnosi ravnodušnost, samilosna je. No, samilost znači uključiti srce u igru i biti milosrdan. Uključiti vlastito srce u igru za druge. To je ljubav i ona znači igrati srcem za druge.

Isus je narod i učenike poučavao mnogim stvarima, no dosadilo im je jer je uvijek govorio iste stvari – rekao je Papa i dodao – Dok ih je poučavao s ljubavlju i samilošću, možda su među sobom i razgovarali, pogledali na sat i zaključili da je kasno. „Pust je ovo kraj i već je kasno. Otpusti ih da odu po okolnim zaseocima i selima i kupe sebi nešto za jelo“. Učenici praktički kažu neka se mnoštvo snađe i sami kupe kruh. Znali su da imaju kruha za sebe i htjeli su ga sačuvati za sebe. To je ravnodušnost.

Učenike nije zanimalo mnoštvo, nego Isus jer su ga voljeli. Nisu bili zli, bili su ravnodušni. Nisu znali što je ljubav, što je samilost i ravnodušnost – rekao je Sveti Otac i primijetio – Morali su griješiti, izdati i napustiti Učitelja kako bi shvatili bit samilosti i milosrđa. Isusova riječ reže: „Podajte im vi jesti!“ Pobrinite se za njih. To je borba između Isusove samilosti i ravnodušnosti. To je ravnodušnost koja se uvijek ponavlja u povijesti. Mnogo je ljudi koji su dobri, no ne razumiju potrebe drugih i nisu sposobni biti samilosni. To su dobri ljudi, ali u njihovo srce možda nije ušla Božja ljubav ili joj nisu dopustili da uđe.

Sveti se Otac potom okoristio opisom jedne fotografije izložene u Apostolskoj milostinjarnici. Daniele Garofani, fotograf vatikanskih dnevnih novina 'L'Osservatore Romano', vraćajući se s kardinalom Krajewskim s podjele obroka beskućnicima, jedne zimske noći fotografirao je ljude koji izlaze iz restorana, dobro obučeni i zadovoljni; jeli su, bili su s prijateljima. Ali, na toj se fotografiji vidi i beskućnica na zemlji koja mimičkom gestom ispružene ruke moli milostinju – ispripovjedio je papa Franjo i naglasio – Fotograf je uspio uslikati u trenutku kada su ljudi pogledali na drugu stranu kako im se pogledi ne bi susreli. To je kultura ravnodušnosti, ono što su učinili apostoli: Otpusti ih da odu po okolnim selima, po mraku, gladne. Neka se snađu, to je njihov problem. Mi imamo za sebe pet kruhova i dvije ribe.

Ljubav Božja uvijek čini prvi korak. To je samilosna i milosrdna ljubav – rekao je Papa i istaknuo – Istina je da je mržnja suprotna ljubavi, ali u mnogim ljudima nema svjesne mržnje. Svakidašnja suprotnost Božjoj ljubavi i samilosti je ravnodušnost. Netko će reći: mi smo zadovoljni, ništa nam ne nedostaje. Imamo sve, osigurali smo si život, pa i onaj vječni, jer idemo na misu svake nedjelje i dobri smo kršćani. No, izlazeći iz restorana, gledamo na drugu stranu.

Moramo misliti na Boga koji čini prvi korak, koji je samilostan i milosrdan, a mi se često ponašamo ravnodušno. Molimo Gospodina da ozdravi čovječanstvo počevši od nas, da ozdravi naša srca od bolesti kulture ravnodušnosti – potaknuo je Sveti Otac. Na kraju mise uputio je srdačne čestitke Kiku Argüellu, osnivaču Neokatekumenskog puta, za njegov 80. rođendan i zahvalio mu za apostolsku revnost kojom radi za Crkvu. (kta/rv)