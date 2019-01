Zagreb, 8. siječanj 2019.

Jedan preživjeli skakač sa mosta Golden Gate, jednog od najprepoznatljivijih simbola San Francisca, jednom je kasnije u životu posvjedočio: "Istog trenutka shvatio sam da je sve u mom životu, za što sam mislio da je nepopravljivo, zapravo potpuno popravljivo, osim činjenice da sam upravo skočio."

U novoj 2019. pokušajmo iskreno rješavati sve svoje životne probleme samo s Isusom. Jer svojim rođenjem Isus nam je svima ponudio novi početak. Novu, čistu stranicu u životu, koju trebamo ispisivati svojim čestitim životom.

Svaki novi početak označava i kraj nečega. Označava nešto što je iza nas i do čega se sada više ne možemo vratiti. Također označava i novu mogućnost da sve što smo učinili pogrješno u prošlom vremenu ispravimo u budućem. Postavljanjem novoga temelja i stvaranje novih odluka otvaramo vrata mogućnostima i jednostavnijoj nadogradnji nas samih. O novom početku uvijek se pisalo i postoji jako puno knjiga napisano o toj tematici, kao i bezbrojne mudre misli i izreke. Novi početak ima posebno značenje u kršćanstvu. Isus Krist jedan je od primjera nečega potpuno novoga u povijesti čovječanstva. On je nepovratno izmijenio tadašnji svijet oko sebe i nastavlja to činiti i danas. Jedno je vrijeme i kršćanstvo bilo potpuno novo i strano mnogim ljudima. Novi početci za nas su često izazovi i plaše nas, no trebalo bi biti upravo suprotno. Trebali bismo ih prigrliti, i to bez straha.

Nema čovjeka koji se, kada dođu teška vremena, nije bavio mišlju odustati i pobjeći od svega. To je tako prirodna težnja kada se naiđe na neki otpor koji vas počinje toliko opterećivati da već pomalo i posrćete pod težinom svih životnih stvarnosti. Čovjek koji se u potpunosti daje, nesebično, kada vjeruje drugima te kada iz ljubavi čini mnogo, može doživjeti velika razočaranja. Isto tako ponekad kada postavite vrijedan cilj kao da se oko njega okupe sve zle okolnosti i zli ljudi kojima je jedini cilj da vi ne ostvarite svoj cilj. Svaki udarac približava zemlji pa kako onda usprkos njima rasti? Sve ono loše što vam se događa tjera vas da snagu počnete tražiti na drugom mjestu, na kojemu je možda dugo niste tražili. Izvor naše snage je jedino u Isusu Kristu. Sve ono za što mislite da je poraz, sramota, isključenost, odbačenost, može biti samo lekcija da se pokuša ispočetka, stvari poslože na drugi način, postave novi prioriteti, okruži se drugim ljudima, postave drugi ciljevi, sve, samo ne odustati od svega.

Kada život postaje teži – vi postanite jači. Na veliku prepreku – pojačajte motivaciju. Kada vam se ne sviđa mjesto gdje ste – pomaknite se na drugo mjesto, ali nemojte predavati svoj život, jer je u njemu još tisuću snova i vizija u obliku sjemena kojima je možda ova teška situacija u vašem životu bila potrebna da biste se okrenuli njima i shvatili da one stvari gdje vam nije išlo možda ipak nisu za vas. Dajte sebi šansu za novi početak, i ne pitajte koliko će se to puta ponoviti!

Svaka nova godina početak je novoga razdoblja u našem životu – u odnosu na osobu koja smo bili prije 365 dana, stariji smo, iskusniji i zreliji. Svake godine ulazimo u novi ciklus našega života koji često označava i različite promjene, poput novoga okruženja, posla, početka ili završetka školovanja, novoga posla. U novoj 2019. godini pokušajmo iskreno rješavati sve svoje životne probleme samo s Isusom Kristom. Jer svojim rođenjem Isus nam je svima ponudio novi početak. Novu, čistu stranicu u životu, koju trebamo ispisivati svojim čestitim življenjem i ispunjavati je dobrim djelima. Ponudio nam je Isus Krist pomoć u odbacivanju svih okova prošlosti i neprestano nam daje mogućnost graditi nešto novo. Neka nam svima godina koja je ispred nas bude godina u kojoj ćemo započeti nešto potpuno novo i drugačije. Neka bude godina ljubavi, godina u kojoj ćemo više voljeti, praštati i moliti. Ne zaboravimo, Isus Krist beskonačno daje mogućnost novoga početka.

Poštovani čitatelju i suradniče Istine, želim Ti sretan novi početak. Od ove 2019. godine pokušaj samo s Isusom Kristom. Nemoj odustati od svojih snova i ideala! Neka Ti je sretna i blagoslovljena cijela 2019. godina.



S ljubavlju,

Vladimir Vidović

Veritas