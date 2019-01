Vatikan, 8. siječanj 2019.

Božje su zapovijedi konkretne, stoga je konkretnost "kriterij" kršćanstva, a ne lijepe riječi – rekao je papa Franjo u propovijedi tijekom jutarnje Mise u Domu svete Marte, 7. siječnja 2018. Moleći da nam sveci koji su, kako je rekao, "luđaci konkretnosti" pomažu hoditi na tom putu i razlikovati konkretne stvari koje Gospodin želi s obzirom na fantazije i iluzije lažnih proroka, Papa se usredotočio na prvo čitanje liturgije dana iz Prve poslanice svetog Ivana apostola koja kaže: Što god ištemo, primamo od Boga jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago.

Dakle, pristup je Bogu otvoren i ključ je upravo ono što apostol savjetuje: vjerovati u ime Njegovog Sina Isusa Krista i ljubiti jedni druge – rekao je Sveti Otac i napomenuo – Samo tako možemo tražiti ono što želimo; hrabro i odvažno. Vjerovati da je Bog, Sin Božji, došao u tijelu, postao čovjekom jedan od nas, to je vjera u Isusa Krista, konkretnog Boga koji je bio začet u Marijinoj utrobi, rodio se u Betlehemu, rastao kao dijete, izgubio se u Egiptu, vratio se u Nazaret, s ocem naučio čitati, raditi, napredovati i zatim propovijedao.

To je konkretan čovjek koji je Bog, ali i čovjek – rekao je papa Franjo i naglasio – Nije to Bog koji se prerušio u čovjeka. To je Čovjek Bog koji je postao čovjekom. Krist ima tijelo i to je konkretnost prve zapovijedi. Druga je također konkretna: ljubiti jedni druge. To je konkretna ljubav, a ne fantazija: govoriti osobi da je jako volimo, a onda je jezikom, brbljanjem i ogovaranjem uništiti, nedopustivo je. Zapovijedi su Božje konkretne i kriterij je kršćanstva konkretnost, ne ideje ili lijepe riječi. Konkretnost je izazov.

Apostol Ivan, oduševljen utjelovljenjem Boga, potiče nas da preispitamo duhove, to jest, objašnjava da kada nam dođe ideja o Isusu, ljudima, da nešto učinimo, o tome da otkupljenje ide određenim putom, moramo preispitati to nadahnuće – rekao je Papa i nastavio – Život je kršćanina u dubini konkretnost u vjeri u Isusa Krista i u ljubav, ali je isto tako duhovna budnost i borba, jer nam uvijek dolaze ideje lažnih proroka koji nam predlažu „mekog“ Krista bez mnogo mesa i osrednju ljubav prema bližnjemu.

Moramo vjerovati u Krista koji je došao u tijelu, vjerovati u konkretnu ljubav i razlikovati u skladu s velikom istinom utjelovljenja Riječi i konkretnom ljubavlju kako bismo razumjeli duhove, odnosno nadahnuća, dolaze li zaista dolaze od Boga, jer su mnogi lažni proroci došli u svijet – rekao je Sveti Otac i dodao – Đavao nas uvijek nastoji udaljiti od Isusa, da ne ostanemo u Isusu; zato je potrebna duhovna budnost. Bez obzira na počinjene grijehe, kršćanin na kraju dana mora odvojiti pet minuta kako bi se pitao što se dogodilo u njegovom srcu, koje nadahnuće ili koja mu je „ludost“ Gospodnja došla, jer Duh nas ponekad potiče na „ludosti“ – rekao je Papa te pozvao sve da se ne boje razlikovati duhove.

Razlikovati duhove može nam pomoći Božji narod, Crkva, jednodušje Crkve, brat i sestra koji imaju karizmu da nam pomognu vidjeti stvari jasno – rekao je papa Franjo i istaknuo – Zato je za kršćanina važan duhovni razgovor s iskusnim duhovnicima. Nije neophodno ići Papi ili biskupima kako bismo vidjeli je li ono što osjećamo dobro, jer mnogo je ljudi, svećenika, redovnika, laika vjernika koji imaju tu sposobnost pomagati kako bismo vidjeli što se događa u našoj duši i kako ne bismo pogriješili.

Isus je također morao to činiti na početku svojeg života kada ga je đavao napastovao u pustinji – rekao je Papa i upozorio – Farizeji, saduceji, eseni i zeloti, svi su poznavali zakon, ali nisu se odlučili za najbolji put. Pozvani smo, dakle, na krotkost u poslušnosti. Božji narod napreduje uvijek u konkretnosti, ljubavi, vjeri, Crkvi i to je smisao strogosti Crkve. Kada je disciplina Crkve u toj konkretnosti, pomaže rastu, izbjegavajući na taj način filozofije farizeja i saduceja. Da bi Bog postao konkretan, rodila ga je konkretna žena, živio je konkretan život, umro je od konkretne smrti i traži od nas da ljubimo konkretnu braću i sestre, iako neke nije lako ljubiti – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)