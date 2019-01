Vatikan, 6. siječanj 2019.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Danas je svetkovina Gospodinova Bogojavljenja, blagdan Isusova očitovanja, simboliziranog svjetlošću. U proročkim tekstovima ovo svjetlo je obećanje: svjetlo je obećano. Izaija se, naime, obraća Jeruzalemu ovim riječima: „Ustani, zasini, jer svjetlost tvoja dolazi, nad tobom blista slava Jahvina“ (60,1). Prorokov poziv – ustati se zato što dolazi svjetlost – je iznenađujući, jer slijedi neposredno nakon teškog izgnanstva i brojnih tlačenja i ugnjetavanja koje je narod proživio.

Ovaj poziv, danas, također odzvanja za nas koji smo proslavili Rođenje Isusovo i ohrabruje nas da dopustimo da nas zahvati Betlehemsko svjetlo.

Mi smo također pozvani ne zaustavljati se na vanjskim znakovima tog događaja, već iznova krenuti od njega i u novosti života kročiti svojim putem života kao ljudi i vjernici.

Svjetlost koju je prorok Izaija prorekao, u Evanđelju je prisutna i doživljena. Isus, rođen u Betlehemu, Davidovu gradu, došao je da donese spasenje onima koji su blizu i onima koji su daleko, svima. Evanđelist Matej pokazuje različite načine na koje se može susresti Krista i reagirati na njegovu prisutnost. Na primjer, Herod i pismoznanci iz Jeruzalema imaju tvrdo srce, koje ostaje tvrdokorno i odbija pohod tog Djeteta. To je jedna od mogućnosti: zatvoriti se svjetlu.

Oni predstavljaju one koji se, i u našim danima, boje Isusovog dolaska i zatvaraju svoja srca braći i sestrama kojima je potrebna pomoć. Herod se boji gubitka moći i ne razmišlja o pravom dobru ljudi, već o osobnom interesu. Pismoznanci i glavari narodni boje se jer se ne znaju izdići iznad svojih vlastitih uvjerenja i tako ne uspijevaju shvatiti novost koja je u Isusu.

S druge strane, iskustvo mudraca je vrlo različito (usp. Mt 2, 1-12). Dolazeći s Istoka, oni predstavljaju sve narode koji su daleko od tradicionalne židovske vjere. Ipak, pustili su da ih vodi zvijezda i upuštaju se na dugo i opasno putovanje kako bi prispjeli do cilja i spoznali istinu o Mesiji.

Mudraci su bili otvoreni „novosti“ i njima se otkriva najveća i najviše iznenađujuća novost u povijesti: Bog je postao čovjekom.

Mudraci padaju ničice pred Isusom i pružaju mu simbolične darove: zlato, tamjan i smirnu; jer traženje Gospodina podrazumijeva ne samo ustrajnost na putu, već i velikodušnost srca. I, konačno, vratili su se „u svoju zemlju“ (r. 12); i kaže Evanđelje da su se vratili „drugim putem“.

Braćo i sestre, svaki put kad neki muškarac ili neka žena susretnu Isusa, mijenjaju svoj put, vraćaju se životu na drugačiji način, vraćaju se obnovljeni, „drugim putem“.

Vratili su se „u svoju zemlju“ noseći u sebi otajstvo tog skromnog i siromašnog kralja; možemo zamišljati kako su svima pripovijedali o iskustvu koje su doživjeli:

spasenje koje je Bog ponudio u Kristu je za sve ljude, one blizu i one daleko. Nije moguće to Dijete „uzeti za svoju svojinu“: On je dar za sve.

I mi, stvorimo malo tišine u svome srcu i dopustimo da nas obasja Isusovo svjetlo koje dolazi iz Betlehema. Ne dopustimo našim strahovima da nam zatvore srce, već smognimo hrabrosti otvoriti se ovom svjetlu koje je blago i diskretno. Tada ćemo, poput mudraca, doživjeti „veoma veliku radost“ (r. 10) koju nećemo moći zadržati za sebe. Neka nas na tome putovanju podrži Djevica Marija, zvijezda koja nas vodi do Isusa, i Majka koja pokazuje Isusa mudracima i svima onima koji joj pristupe.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre,

unatrag nekoliko dana četrdeset devet ljudi spašenih u Sredozemnom moru nalaze se ukrcani na dvama brodovima nevladinih organizacija, tražeći sigurno utočište. Upućujem usrdan apel europskim vođama da pokažu konkretnu solidarnost prema tim ljudima.

Neke istočne Crkve, katoličke i pravoslavne, koje se drže julijanskog kalendara, sutra će slaviti Božić. Upućujem im srdačan i bratski pozdrav u znaku zajedništva među svima nama kršćanima, koji priznajemo Isusa Gospodinom i Spasiteljem. Svima njima želim Sretan Božić!

Bogojavljenje je također Misijski dan djece, koji ove godine poziva vrlo mlade misionare da budu „Isusovi sportaši“, da svjedoče evanđelje u obitelji, u školi i na mjestima zabave.

(kta/ika)