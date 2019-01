Fojnica, 5. siječanj 2019.

U subotu, 5. siječnja 2019. u franjevačkom samostanu u Fojnici preminuo je fra Tvrtko (Slavko) Gujić, franjevac Bosne Srebrene. Sveta misa zadušnica za pokojnoga fra Tvrtka bit će u ponedjeljak, 7. siječnja u župnoj i samostanskoj crkvi Duha Svetoga u Fojnici s početkom u 13 sati, a nakon Mise ukop na groblju Karauša u Fojnici.

Fra Tvrtko, krsno ime Slavko, rođen je 28. listopada 1934. od oca Nikole i majke Lucije r. Vujičić u mjestu Bakovići, župa Fojnica. Redovnički habit je obukao 14. srpnja 1953. u Kraljevoj Sutjesci, a svečane zavjete položio 8. prosinca 1957. u Sarajevu. Za svećenika je zaređen 15. srpnja 1962. u Fojnici po rukama mons. dr. Marka Alaupovića, nadbiskupa vrhbosanskog. Od 1963. do 1968. obnašao je službu župnog vikara u župi Kraljeva Sutjeska, a od 1968. do 1969. službu samostanskog i župnog vikara u župi i samostanu Jajce. Od 1969. do 1971. bio je župni vikar u župi Uskoplje. Od 1971. do 1980. bio je župnik u župi Doljani, a od 1980. pa sve do 2003. obnašao je službu voditelja Hrvatske katoličke misije u Canberri, Australija. Od 2003. do svoje smrti bio je župni vikar u župi Fojnica. Fra Tvrtka će svi pamtiti kao dobrog, jednostavnog i pobožnog redovnika koji je silno volio svoje redovništvo i svećenički poziv. Prva i najvažnija briga mu je bila spasenje duša i na tome je neumorno radio slaveći srcem svete sakramente i na razne načine pozivajući narod da se vrati svome Bogu. To je činio sve dok ga je služila snaga. Ostat će upamćen i po svojoj glazbenoj nadarenosti. Volio je svirati, ali i je sam skladao brojne duhovne popijevke. I to je činio ustrajno sve dok ga je služila snaga. Jedna od velikih vrlina koju je imao bila je i neizmjerna ljubav prema siromasima. Svi oni koji su živjeli s njime znaju da nije žalio ni zadnjega novčića da pomogne sirotinji. U tome je bio naivan i dobrodušan poput maloga djeteta. Bog mu je dao ujedno dao i veliku ljubav prema matematici, fizici, astronomiji i raznim tehničkim znanostima. Jedan od njegovih tehničkih izuma je i patentiran za vrijeme bivše države. Vjernici župe Doljani pamte ga i danas kao dobroga fratra koji je u ono vrijeme sam osmislio malu električnu centralu kojom je obasjao župnu crkvu u božićnoj noći i dao im nezaboravni ugođaj Kristova rođenja. Zadnjih mjeseci njegovo zdravlje se pogoršalo. Prikovan za postelju strpljivo i s ljubavlju je podnosio svoj križ. Umro je okrijepljen svetim sakramentima i okružen svojom redovničkom braćom koja su molila za njega u trenutku kada je svoju dušu predao Bogu. (kta/fia)