Zagreb, 4. siječanj 2019.

Književna nagrada “Fra Lucijan Kordić” Društva hrvatskih književnika i nakladne kuće ZIRAL - Zajednice izdanja „Ranjeni labud“ iz Mostara za djelo koje obrađuje život Hrvata izvan domovine, uručena je u četvrtak, 3. siječnja 2018. književniku Adolfu Polegubiću, glavnom uredniku Žive zajednice, u DHK-u Zagrebu za njegove četiri nove knjige pjesama: Vršak osmijeha, Snatrenja, Poput Giottova kruga i Ogrlica od kamena, u izdanju Naklade Bošković iz Splita.

Okupljene je pozdravio predsjednik Društva hrvatskih književnika Đuro Vidmarović podsjetivši na važnost života i djela hrvatskog pjesnika i pastoralnog djelatnika u Švicarskoj fra Lucijana Kordića, kojemu je u spomen nagrada i utemeljena.

Na književni natječaj za nagradu „Fra Lucijan Kordić“, koja se svake četiri godine dodjeljuje za djelo koje tematski, na bilo koji način obrađuje život Hrvata koji žive izvan domovine, pristiglo je dvadeset knjiga napisanih u razdoblju od 2014. do 2018. godine. Sve knjige pristigle na ovaj natječaj su vrlo zanimljive i razvidno je da Hrvati izvan Hrvatske pišu kvalitetna djela. Povjerenstvo u sastavu Šimun Šito Ćorić, Đuro Vidmarović i Željka Lovrenčić donijelo je odluku da se nagrada dodijeli Adolfu Polegubiću za četveroknjižje Vršak osmijeha, Snatrenja, Poput Giottova kruga i Ogrlica od kamena. Adolf Polegubić se na taj način priključuje dosadašnjim dobitnicima ove nagrade koja od 1996. povezuje iseljenu i domovinsku Hrvatsku: Julienne Eden Bušić, Nikoli Benčiću, Dragi Šaravanji, Tomislavu Žigmanovu i Malkici Dugeč. Razloge ove odluku, kako je kazala Željka Lovrenčić, ne treba previše analizirati jer radi se o iznimno kvalitetnoj poeziji, a uzeta je u obzir i značajna uloga Adolfa Polegubića u očuvanju hrvatske riječi i identiteta u Njemačkoj koji se istaknuo kao teolog, novinar, glavni urednik glasila hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj Živa zajednica te dakako, kao pjesnik. „Adolf Polegubić pjesmama objavljenim u ove četiri zbirke potvrđuje da je zreo pjesnik istančanih osjetila i osjećaja, da vješto barata jezikom i njegovim strukturama te da je više nego uspješna poveznica između domovinske i iseljene Hrvatske“, istaknula je Željka Lovrenčić u obrazloženju nagrade.

Nagradu je Adolfu Polegubiću predao predsjednik DHK Đuro Vidmarović, a potom je nekoliko zahvalnih riječi uputio dobitnik nagrade Polegubić:

„Izuzetna mi je čast i radost danas biti dionikom svečanosti dodjele Nagrade „Fra Lucijan Kordić“. Od srca zahvaljujem dr. sc. Željki Lovrenčić, članici povjerenstva za Nagradu „Fra Lucijan Kordić“, kao i svim članovima povjerenstva, predsjedniku DHK Đuri Vidmaroviću i dramskoj umjetnici Dunji Sepčić, nakladniku mojih četiriju zbirki pjesama Nakladi Bošković iz Splita, književnici Ružici Cindori na kritičkim osvrtima knjiga, kao i svima vama, koji ste se okupili u DHK na početku nove, 2019. godine. Na poseban način zahvaljujem utemeljiteljima nagrade „Fra Lucijan Kordić“ - Društvu hrvatskih književnika i ZIRAL - Zajednici izdanja „Ranjeni labud“ iz MostaraBremenit je put svakog Hrvata, koji je iz ovih ili onih razloga napustio, ili napušta Domovinu, a još je bremenitiji za književnika, koji sve to doživljava na svoj način, što je za svoga života svjedočio i hrvatski pjesnik i pastorani djelatnik u Švicarskoj fra Lucijan Kordić. No, svaka životna situacija može biti i kreativna, darovana za propitkivanje vlastita puta i vlastita razloga izbivanja. Na tragu toga nastale su ove moje nove četiri zbirke pjesama, a rekao bih i najveći dio moga, kako književnog, tako i ukupnog opusa. Veseli me da domovinska književna i kulturna javnost vrednuje hrvatsko izvandomovinsko književno stvaralaštvo, jer se radi o zajedničkoj nam hrvatskoj kulturnoj i duhovnoj baštini utkanoj u cjelovito biće hrvatskog naroda u Domovini i inozemstvu. Ovim putem ujedno čestitam i mojim prethodnicima, koji su dobili ovu posebnu nagradu - Julienne Bušić 1996., Nikoli Benčiću 2000., Dragi Šaravanji 2006., Tomislavu Žigmanovu 2010. te Malkici Dugeč 2014. godine“, istaknuo je Adolf Polegubić te je pročitao pjesmu, koju je posvetio fra Lucijanu Kordiću.

Izbor iz poezije Adolfa Polegubića krasnoslovila je dramska umjetnica Dunja Sepić.

Adolf Polegubić je pjesnik, pastoralni teolog i novinar. Rođen je 25. lipnja 1962. godine u Šibeniku. Osnovnu i srednju školu završio je u Banjevcima i Stankovcima, Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju, a filozofiju i teologiju u Makarskoj i u Zagrebu. Doktorski rad na njemačkom jeziku naslovljen Laici u Crkvi i društvu u Hrvatskoj od 1900. – Njihova duhovnost, crkvena i društvena pozicija i njihove institucije na temelju prosudbe Drugoga vatikanskog sabora obranio je 1997. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Beču i postigao akademski stupanj doktora teologije. Više je godina radio kao novinar u Glasu koncila. Od 2002. godine glavni je urednik mjesečnog lista katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj Živa zajednica, koji od rujna 1978. izlazi u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda u Frankfurtu na Majni. Pjesme je objavljivao u brojnim listovima i časopisima te nastupio na nizu tribina poezije u Hrvatskoj i Njemačkoj. Objavio je dvadeset knjiga – desetak zbirki poezije na hrvatskom i jednu na njemačkom jeziku te više knjiga iz područja pastoralne teologije, novinarstva i humora na njemačkom jeziku. Radovi su mu uvršteni u mnoge pjesničke antologije. Član je Društva hrvatskih književnika. Bavi se i fotografijom. (kta)



