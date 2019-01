Jeruzalem, 4. siječanj 2019.

Moramo otvoreno i slobodno govoriti u obranu pravde i mira, te doći do srca odgovornih za naše gradove i pobuditi u njima i u svakom građaninu želju, gorljivost, ili možda nostalgiju, za nebeskim Kraljevstvom – rekao je nadbiskup Pierbattista Pizzaballa, apostolski upravitelj Latinskog jeruzalemskog patrijarhata, tijekom propovijedi proslave svetkovine Svete Marije Bogorodice i Svjetskog dana mira. Akcija za mir mora biti popraćena izričitom najavom naše predanosti tome – kazao je nadbiskup te se usredotočio na značaj Svjetskog dana mira, i to u svjetlu poruke pape Franje.

U posebnom kontekstu u kojem se nalazimo, unutar naše biskupije i oko nas, sve se to čini utopijom i svjetlosnim godinama udaljeno od onoga što zapravo živimo. Na našem području i šire svjedočimo o sporom i kontinuiranom, te ništa manje opasnom degradiranju i raspadanju veza na svim razinama društva, političkih veza i društvenog povjerenja. Godine neuspjelih pregovora, mirovnih planova koji su najavljeni i nikada ostvareni, započete društvene inicijative koje nikada nisu završene, stagnirajuće gospodarstvo... Mogli bismo nastaviti s nizom neriješenih problema – upozorio je nadbiskup Pizzaballa.

Sukob je postao dio našeg načina života i razmišljanja: u našem kretanju, u organizaciji bilo koje inicijative, ukratko, u svemu što činimo – naglasio je nadbiskup i dodao – Stanje koje se dugo ne mijenja učinilo nas je možda pomalo ciničnima te ne vjerujemo da je u našem gradu, u Jeruzalemu, u Svetoj zemlji, još uvijek moguće graditi Kraljevstvo. Stoga je potaknuo nazočne da ne odustaju od toga da postanu istinski političari, odnosno arhitekti i pozitivni graditelji njihova grada, počevši od posljednjih u njihovim domovima i zajednicama.

Želimo nastaviti vjerovati u čovjeka, uvijek, unatoč mnogim neuspjesima – kazao je prelat te nastavio – Moramo ohrabriti one koji se žele posvetiti politici. Zapravo, i dalje su nam potrebni političari, odnosno ljudi koji se žele potrošiti za život grada, sposobni za stvaranje jedinstva i razvoja. Međutim, odgovorni u politici mogu učiniti vrlo malo ukoliko se svi ozbiljno ne posvetimo visokoj politici. No, ne možemo to učiniti sami. Moramo usmjeriti svoj pogled na betlehemsko Dijete, zato što snaga i hrabrost da postanemo graditelji našeg grada dolazi upravo iz kontemplacije tog krhkog betlehemskog Djeteta, iz ljubavi prema malenima – rekao je nadbiskup Pierbattista Pizzaballa, apostolski upravitelj Jeruzalemskog latinskog patrijarhata. (kta/rv)