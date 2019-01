Sarajevo, 3. siječanj 2019.

„Krist jučer i danas, početak i svršetak, Alfa i Omega. Njegova su vremena i vjekovi, njemu slava i vlast po sve vjekove vječnosti. Amen!“ Iz obreda Vazmenoga bdijenja

Na kraju jedne godine ništa se ne pokazuje u tako punom intenzitetu istinitosti poput narodne izreke: „Lete danci kao sanci, a godišta kao ništa!“ Kada osvane 31. jutro mjeseca prosinca, čovjek se skoro u panici pita zar je tako brzo prošlo 365 dana otkad smo zakoračili u novo ljeto. Odatle po inerciji stvari razmišlja što se sve kroz to razdoblje dogodilo i je li se moglo bolje iskoristiti vrijeme. U materijaliziranom svijetu to znači je li se moglo ostvariti više profita (bez obzira na posljedice), a u vjerničkom življenju: je li se moglo biti boljim. Na tom tragu vidjet ćemo da i starozavjetni psalmist promišlja: „Zbroj naše dobi sedamdeset je godina, ako smo snažni, i osamdeset; a većina od njih muka je i ništavost: jer prolaze brzo i mi letimo odavle“, pa zato moli: „Nauči nas dane naše brojiti, da steknemo mudro srce“ (Ps 90,10.12). Retrospektivni pogled u proteklu i optimistični u novu godinu upravo i znače stjecati mudro srce.

Iako će svatko iz jednogodišnjega materijala procesuiranog u vlastitom spoznajnom aparatu iznijeti neke njemu bitne nadnevke i događaje koji će se u mnogomu razlikovati od nečijih drugih, ipak je jasno da se na razini zajedničkoga narodnog, religijskog ili zemljopisnoga određenja mogu izdvojiti pojedine stvarnosti koje su obilježile proteklu godinu. Tako se Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini nakon prikupljenih podataka iz božićnoga blagoslova obitelji susrela s bolnom činjenicom da je trend iseljavanja iz ove zemlje nastavljen. Na osnovu tih pokazatelja moglo se konstatirati da je 13 650 katolika manje u odnosu na prethodnu godinu. Izostavivši statistiku negativnoga prirodnog prirasta, to znači da ih je 11 371 napustilo BiH. Slijedom toga nalazimo da je samo u ovom stoljeću iz ove zemlje „iscurilo“ ili nestalo 79 467 katoličkih duša.

Nešto vedrije vijesti mjesnu su Crkvu dočekale u toplijim danima. Naime, nakon višegodišnjega sporenja i raznoraznih opstrukcija i diskriminacija, napokon je 5. lipnja 2018. došla konačna i obvezujuća presuda Europskog suda za ljudska prava te su 13. kolovoza zgrada sjemeništa i pripadajuće joj zemljište u Travniku vraćeni u posjedovanje/korištenje izvornom vlasniku Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Ipak se pokazalo da lokalne kabadahije imaju ograničeni utjecaj, a jobovska strpljivost dobiva, uvjetno rečeno, nagradu. U međuvremenu Hrvati su se diljem svijeta mogli radovati sportskom uspjehu nogometaša. Kada se 15. srpnja 2018. spustila zavjesa na događaj 21. Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, izbornik Zlatko Dalić i najbolji nogometaš svijeta Luka Modrić, zajedno s hrvatskom izabranom vrstom, ponosno su stajali na drugom mjestu, okićeni srebrnim kolajnama zlatnoga sjaja. Primajući čestitke od nebrojenoga mnoštva sa svih strana, i u BiH se orila pjesma: „Neka pati koga smeta...“

Katolička Crkva je pak na svojoj 15. redovitoj općoj skupštini Biskupske sinode, održanoj od 3. do 28. listopada, promišljala na temu: Mladi, vjera i razlučivanje zvanja. Bio je to događaj čiji će se plodovi tek u idućem razdoblju moći nazirati i ubirati. A dok se to u Rimu odvijalo, u BiH su na Općim izborima 7. listopada Bošnjaci ponovno Hrvatima izabrali, tj. preglasavanjem nametnuli njihova člana Predsjedništva. I ti će se plodovi jamačno ubirati u bližoj budućnosti, kao što katolici-Hrvati i danas baštine puno toga od materijalne i nadasve duhovne ostavštine prvog vrhbosanskog nadbiskupa sluge Božjega Josipa Stadlera (1843. – 1918.) čija je 100. obljetnica smrti komemorirana 8. prosinca 2018.

