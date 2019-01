Vatikan, 3. siječanj 2019.

Moliti srcem, bez licemjerja, živjeti kao dijete dajući svjedočanstvo, ne mrzeći druge ili govoreći ružno o njima – tim je riječima papa Franjo, 2. siječnja u katehezi na prvoj općoj audijenciji u 2019. godini, posvećenoj molitvi 'Oče naš', dao prijedlog za put kojim valja ići kršćanin koji je grješnik kao svi ljudi, ali sposoban priznati se djetetom. Papa je tako ocrtao „revoluciju Evanđelja“, koja nas oduvijek gura naprijed i ne ostavlja nas mirnima. To čini od trenutka kada Matej u Evanđelju tekst Očenaša stavlja u središte Isusova govora na gori (usp. 6, 9-13); na gori uz Galilejsko more, pred učenicima i mnoštvom nepoznatih lica.

Blaženstva su, u govoru na gori, slavljenički ukrašen lûk, lûk sreće koji se nadvija nad siromašnima, krotkima, ljudima ponizna srca; ljudima – istaknuo je Papa – do kojih se tada, kao i danas, nije mnogo držalo. To je revolucija Evanđelja. Gdje je Evanđelje, tamo je revolucija. Evanđelje nas ne ostavlja mirnima, tjera nas naprijed, revolucionarno je. Svi ljudi sposobni za ljubav, mirotvorci koji su do tada bili na rubu povijesti, graditelji su Kraljevstva Božjega. Kao da je Isus rekao: naprijed, vi koji u srcu nosite otajstvo Boga koji je svoju svemoć objavio u ljubavi i praštanju! – rekao je Sveti Otac.

Novost Evanđelja proizlazi iz tog ulaznog portala koji preokreće povijesne vrijednosti; Zakon ne treba dokinuti, nego vratiti na njegovo izvorno značenje, utjelovljen u vlastitom životu sve do krajnjih posljedica – istaknuo je Papa. Ljubav nema granica; može se voljeti svojega supružnika, svog prijatelja, pa čak i neprijatelja u potpuno novoj perspektivi. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima (Mt 5, 44-45).

To je velika tajna koja je u temelju čitavoga govora na gori: budite sinovi svoga Oca koji je na nebesima – objasnio je papa Franjo te upozorio – Međutim, ta poglavlja Matejeva Evanđelja ne valja smatrati moralnim, nego teološkim tekstom. Kršćanin nije netko tko se trudi biti bolji od drugih; on zna da je grješnik kao i svi ostali. Kršćanin je jednostavno čovjek koji zastaje pred novim Gorućim grmom, pred objavom Boga koji ne nosi zagonetno ime koje se ne može izgovoriti, nego koji od svoje djece traži da ga zazivaju imenom „Oče“, da dopuste da ih njegova snaga obnovi i da odražavaju zraku njegove dobrote prema ovom svijetu koji je toliko žedan dobra, koji toliko očekuje dobre vijesti.

Sveti je Otac potom podsjetio da Isus uvodi u učenje molitve Očenaš ograđujući se od licemjera koji se mole kako bi im se drugi divili, koji su sablazan za Crkvu. Koliko puta vidimo sablazan ljudi koji idu u crkvu i ostaju tamo cijeli dan, ili idu u crkvu svaki dan, a onda žive mrzeći druge ili govoreći ružno o ljudima. To je sablazan! Bolje je ne ići u crkvu! Živi tako, kao ateist. Ali, ako ideš u crkvu živi kao dijete, kao brat i daj istinsko svjedočanstvo, a ne protu-svjedočanstvo. Kršćanska molitva – dodao je Papa – nema drugoga vjerodostojnog svjedoka doli vlastitu savjest, u kojoj se intenzivno vodi stalni dijalog s Ocem.

Isus se ograđuje i od pogana – napomenuo je Sveti Otac – koji vjeruju da moliti znači razgovarati s Bogom – oprostite na izrazu – poput papige. Ali, ne! Moli se iz srca, iz nutrine. Ti naprotiv – kaže Isus – kada moliš, obraćaj se Bogu kao sin svojemu ocu, koji zna što mu je potrebno prije nego ga on zaište (usp. Mt 6, 8).

Papa je, osim toga, napomenuo da bi molitva 'Oče naš' mogla biti i tiha molitva; dovoljno je zapravo staviti se pod Božji pogled, spomenuti se njegove očinske ljubavi, i to je dovoljno da budemo uslišani. Lijepo je misliti da našem Bogu nisu potrebne žrtve kako bismo stekli njegovu naklonost! Našem Bogu ništa ne treba; u molitvi traži samo da držimo otvorenim kanal komunikacije s Njim kako bismo se uvijek otkrivali njegovom voljenom djecom. A On nas toliko ljubi – istaknuo je Papa u katehezi.

Nakon radosnoga i živopisnoga nastupa umjetnika Kubanskoga cirkusa koji – kako je primijetio Papa – donosi ljepotu koja uvijek uzdiže srce, čini nas dobrima, vodi nas do dobrote, vodi nas Bogu, Sveti je Otac, pozdravljajući nazočne hodočasnike, podsjetio na skoru svetkovinu Bogojavljenja, te potaknuo da se ugledamo u sveta Tri kralja podižući pogled prema nebu. Samo ćemo tako moći vidjeti zvijezdu koja nas poziva da idemo putovima dobra – rekao je na kraju papa Franjo.