Zagreb, 2. siječanj 2019.

I u (n)ovoj godini, novi Mak! Peti broj dječjega vjerskog mjesečnika u vjeronaučnoj i školskoj godini ali prvi ovogodišnji, siječanjski broj - športskim rječnikom "u drugom poluvremenu"; školskim rječnikom u drugom polugodištu - donosi pregršt zanimljivih naslova i tema, od onih tipično siječanjskih do redovitih rubrika, nagradnih zadataka, pitalica, zagonetki, šala... Pravi "produženi" novogodišnji vatromet, za lijep početak 2019. godine! No, kakav bi to početak godine bio bez kalendara? To "makovci", srećom, neće morati doznati jer im uz najnoviji broj stiže cijela godina, narisana u kalendarskim kvadratićima, koje trebaju sami mjesecima popuniti i tako izraditi svoj vlastiti kalendar. Novi početak slavi i vrhovni poglavar Crkve, papa Franjo. Tako čuva tradiciju dugu 52 godine prema kojoj 1. siječnja pape pišu pismo svima nama - pismo o miru - u svijetu, među narodima, među državama, među nama i u nama. Prvi je dan godine ujedno i Marijin dan. Svetkovina kojom Mariju častimo i slavimo kao Majku Božju - Bogorodicu. Niz pitalica uz koje se može naučiti o toj ali i o ostalim Marijinim svetkovinama kroz godinu, o tomu kako se ime Marijino izgovara širom svijeta, sve do poticaja za razmišljanje kakva je bila Marija - Isusova majka, sabrano je pod naslovom "Uz Mariju cijelu (novu) godinu". A da je cijeli siječanj posvećen Presvetom Imenu Isusovu, mali (i veći) čitatelji Maloga koncila saznati će u redovitoj rubrici "Mjeseci u molitvi".

"Dramolet" nudi igrokaz o Vjeronaučnoj olimpijadi koja (u)vodi u "životnu olimpijadu"; Blaž i na praznicima vrijedno odgovara na "najbolja pisma na svijetu" - pisma čitatelja, a "Psihotest" otkriva je li potrebno baš uvijek biti "glavni" i "najpopularnija" u društvu... U "Pismima iz misija", siječanjski Mak čitatelje vodi sve do malih misionara na Madagaskaru, u Ekvadoru te Ruandi, upoznajući ih i s najvećom svjetskom akcijom solidarnosti među djecom, znanom pod nazivom "Dan svetoga Djetinjstva", a prepoznatljivoj po djeci Pjevačima betlehemske zvijezde. Rubrikom "Geomak", pak, s "majčice Zemlje" Mak čitatelje vodi sve do međuzvjezdanog prostora, prateći svemirsku sondu "Voyager".

"Radosni prvopričesnici", stranice kojima se najmlađe pripravlja za sakramente ispovijedi i euharistije, uobičajeno su pune crteža i prikladnih zadataka, a rubrika "Znam sam" – dok još snijega nema – donosi nacrt za izradu pahuljica koje se neće otopiti! Uz priču o djevojčici "izmišljalici" te slikopriču o neobičnom Don Boscovom "anđelu čuvaru", ističe se istinita priča koja doziva uspomene iz djetinjstva na širokobriješkoga franjevca Blagu Karačića, pjesnika, pisca i slikara. Kako je to moguće da se dijeljenjem umnaža otkriva "Marta" u svome dnevniku, a rubrika "U kuhinji", u siječnju na jelovniku ima rezance s Makom!

I nakon svih tih sadržaja, nakon što se čitatelji Maka još "naodgonetaju" zagonetaka, križaljki, tražilica, glavolomki i pitalica – ostaje im još siječanjska "poslastica" sa zadnjih korica: obiteljska igra "Makovi mironosci"! Za mir u cijeloj (n)ovoj godini! (kta)