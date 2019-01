Vatikan, 2. siječanj 2019.

Apostolska putovanja u Ujedinjene Arapske Emirate, Maroko, Bugarsku i Makedoniju, Svjetski susret mladih u Panami, sastanak s predsjednicima biskupskih konferencija u veljači u Vatikanu, Biskupska sinoda za Amazoniju u listopadu, neki su od događaja u programu Svetog Oca za predstojeću godinu.

Putovanje pape Franje u Panamu na Svjetski susret mladih, koji će trajati od 23. do 28. siječnja, bit će prvo u 2019. godini. Tema 34. susreta bit će "Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!"(Lk 1,38). U studenome se Sveti Otac mladima obratio videoporukom te ih pozvao sve, one koji vjeruju i one koji ne vjeruju, da iziđu iz sebe i stave se u službu drugima. Naš život – rekao je – smisao pronalazi samo u služenju Bogu i bližnjemu. Mnogi mladi često pokazuju želju za pomaganjem drugima, da učine nešto za one koji pate. Snaga mladih može promijeniti svijet kroz revoluciju služenja koje može pobijediti jake sile ovoga svijeta – istaknuo je papa Franjo u spomenutoj videoporuci.

Od 3. do 5. veljače Sveti Otac će otputovati u Ujedinjene Arapske Emirate, te će biti prvi papa koji posjećuje tu zemlju. Moto posjeta je "Učini me posrednikom Tvoga mira ". U središtu je toga događaja važnost međureligijskog dijaloga i bratstva među pripadnicima različitih religija. Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata 2019. su godinu proglasile "Godinom tolerancije", s ciljem promicanja kulture udaljene od svakog fundamentalizma.

Od 18. do 20. veljače u Vatikanu će se održati 28. sastanak Vijeća kardinala. U središtu tog sastanka bit će projekt revizije konstitucije "Pastor Bonus" o Rimskoj kuriji. U prosincu je Svetom Ocu predan novi prijedlog apostolske konstitucije, pod nazivom "Praedicate evangelium". Cilj je učiniti to vatikansko upravno tijelo osjetljivijim na potrebe Crkve koja je duboko misionarska i koja izlazi.

Odmah nakon sastanka Vijeća kardinala, u Vatikanu će se od 21. do 24. veljače održati sastanak Svetoga Oca s predsjednicima svih biskupskih konferencija u svijetu kako bi razgovarali o prevenciji zlostavljanja djece i ranjivih odraslih. To će biti temeljni susret za borbu protiv zloupotrebe moći, savjesti i seksualnosti koje su počinili neki članovi Crkve.

Trideset i tri godine nakon povijesnog posjeta svetog Ivana Pavla II. Maroku, tu će zemlju posjetiti papa Franjo. Putovanje je zakazano za 30. i 31. ožujka. Od 5. do 7. svibnja Papa će pak boraviti u Bugarskoj i Makedoniji. U Bugarskoj će Sveti Otac posjetiti gradove Sofiju i Rakovski, a moto putovanja bit će "Pacem in Terris", kao podsjetnik na encikliku sv. pape Ivana XXIII., prvog apostolskog vizitatora i delegata u toj zemlji. U Makedoniji će papa Franjo posjetiti glavni grad Skopje, a moto tog putovanja je "Ne boj se stado malo" (Lk 12,32). Naime, u tim su dvjema zemljama, u odnosu na pravoslavne vjernike, katolici manjina.

Među važnim događajima koji su zakazani za 2019. godinu jest i posebna skupština biskupske sinode za područje Panamazonije, koja će se održati u listopadu. Ta će skupština obuhvatiti sedam biskupskih konferencija i devet zemalja amazonskoga područja. Papa Franjo želi da se na tom susretu razmotre novi putovi za Crkvu i za cjelovitu ekologiju na tom području. (kta/rv)