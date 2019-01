Žeravac, 1. siječanj 2019.

Jubilarna, dvadeseta po redu božićna zabava župljana župe sv. Franje Asiškog, koja je po peti puta u subotu, 30. prosinca 2018. održana u Žeravcu u Bosanskoj Posavini okupila je dvjestotinjak Žeravčana te njihovih prijatelja.

Organizatori toga, za taj kraj važnog događaja, koji je vodio Anto Miloš i ove je godine Zavičajni klub Žeravac, koji je bio prvi poslijeratni 1998. osnovani klub Hrvata izbjeglih iz Bosanske Posavine. Uz domaćeg župnika fra Mirka Filipovića, plehanskog gvardijana fra Antu Tomasa i samostanskog vikara fra Franju Dalibora Stjepanovića nazočni su bili slavonskobrodski gradonačelnik Mirko Duspara, sin te župe, sa suprugom Ozanom i općinski vijećnik u Derventi Marijan Kljajić. Čestitajući svojim župljanima Božić fra Mirko je iskazao svoju radost što i ove godine u Žeravcu slave zajedno božićne blagdane. Naglasivši kako hrvatski narod ima mnogo božićnih pjesama pozvao je svoje župljane da do godine koju prilagode i izvorno bosanski.

Radostan što su se i ove godine okupili u tako velikom broju u svom Žeravcu gradonačelnik Duspara pozvao je Žeravčane da češće taj dom popunjavaju svojim susretima. Čestitajući im Božić čestitao je posebno Zavičajnom klubu za 20 godina aktivnog djelovanja, na čuvanja svojih običaja i tradicije. Kako su većina nazočnih građani Slavonskog Broda on je posebno pohvalio to što je to jednina zabava koju Hrvati iz Bosanske Posavine održavaju baš u svom rodnom kraju. Pozvao je i ostale da se češće druže i organiziraju susrete takve vrste baš u Bosanskoj Posavini. Pozdravnu riječ uputio je i predsjednik Zavičajnom kluba Mato Jerković.

Da vrijedi ono izreka, da kuća nije tijesna gdje čeljad nije bijesna, bilo je očito te večeri u Mjesnom domu, koji je bio premalen da primi sve, te su Žeravčani složili i dodatni grijani šator. Igralo je i pjevalo i staro i mlado do kasnih jutarnjih sati, a pjesmom ih je zabavljala izvorna grupa 'Odjek zavičaja' i folklorna skupina ZK Žeravac. I ove je godine, zahvaljujući brojnim sponzorima, bila bogata tombola, čija je glavna nagrada bila šargija.

Podsjetimo da je u toj župi prije rata živjelo 2400 Hrvata katolika, a danas ih je tek stotinjak, stoga je svaki, a posebno taj susret u Žeravcu veliki događaj za povratnike.

Svojim do sada oko tristotinjak nastupa, članovi folklorne skupine ZK Žeravac, kojih aktivnih ima četrdesetak i do sada su nastupali diljem BiH i Europe, a vodi ih Anto Miloš, i te su večeri pokazali da doista čuvaju tradiciju i običaje svoga kraja. (kta/b.l.)



