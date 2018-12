Vatikan, 31. prosinac 2018.

Papin državni tajnik kardinal Pietro Parolin upravo se vratio iz Iraka, nakon višednevnoga pohoda za koji je rekao da je bio važan posjet Crkvi koja radost i ljepotu Evanđelja svjedoči kroz patnju i muku. Kardinal je dirnut govorio za Radio Vatikan o tom putovanju, te istaknuo da s iračkim vjernicima dijeli nadu da će papa Franjo posjetiti tu zemlju. Pritom je također istaknuo važnost suradnje između kršćana i muslimana za budućnost zemlje.

Kardinal je prije svega istaknuo snažne osjećaje i ganuće zbog susreta s kršćanskim zajednicama u Iraku, ali i veliku radost koju je osjetio i kod njih. Bio sam posebno sretan što im mogu prenijeti Papinu blizinu, njegovu ljubav, blagoslov i pozornost kojom uvijek prati njihova zbivanja – kazao je te napomenuo da je posebno lijepo bilo to što je putovanje ostvario u božićno vrijeme. Naravno, – dodao je – posjet je također bio prigoda za uživljavanje u njihovu patnju prošlih godina, i nesigurnosti sadašnjosti, ali istodobno i u nade za budućnost. Ukratko, bio je to doista trenutak milosti na kojemu sam Gospodinu neizmjerno zahvalan.

Papin državni tajnik je potom napomenuo kako je u svojim govorima, a ponajviše u propovijedima, tamošnjim kršćanima isticao da su oni svjedočanstvo za opću Crkvu koja im je zahvalna za sve što su proživjeli, i kako su to proživjeli, te upravo njih treba uzeti kao primjer, njihovu sposobnost za podnošenje trpljenja i žalosti poradi Isusova imena.

Rekao bih da je to primjernost koju pružaju čitavoj Crkvi koja – kako kaže Sabor – živi između progonā svijeta i utjehe Boga. Ali, ono što me se posebno dojmilo jest njihov ponos kojim ta naša braća i sestre žive svoju vjeru. Ponose se time što su kršćani, i to nastavljaju biti usred brojnih teškoća, iskušenja i trpljenja! – istaknuo je kardinal.

a novinarovu primjedbu kako je njegov posjet potaknuo nadu u pohod pape Franje Iraku, kardinal Parolin je kazao da je narod i u Papinom državnom tajniku osjetio Papinu nazočnost, jer – rekao je – otišao sam tamo u Papino ime kako bi im očitovao Papinu blizinu. Svi se, jednoglasno, nadaju da će Sveti Otac što prije moći pohoditi Irak i osobno ih utješiti.

Tom se nadanju iračkih kršćana pridružujem i ja – napomenuo je kardinal – da će se stvoriti uvjeti kako bi Sveti Otac mogao otići u Irak i podijeliti s tom našom braćom i sestrama trenutke molitve i susreta. To bi sigurno bilo veliko ohrabrenje za njih, u teškoćama s kojima se još uvijek moraju suočavati.

Kardinal Parolin se osvrnuo i na Papin govor Kuriji u prigodi božićnoga čestitanja, u kojemu je govorio o mučeništvu, ali i o seksualnom zlostavljanju te susretu s predsjednicima biskupskih konferencija, koji će se održati u veljači. Napomenuvši da će taj sastanak biti vrlo važan, kardinal je izrazio također nadu da će se nakon njega nastaviti i još ojačati pozornost prema žrtvama, te ponajviše, da će se uspostaviti sigurni uvjeti za maloljetnike i ranjive odrasle osobe.

Mislim da se osobito na to upravlja pozornost sudionika – dodao je kardinal te objasnio – kako stvoriti sredinu koja će biti sigurna za maloljetnike i osjetljive osobe. Nadam se stoga da će se ići tim putom, i da će istodobno takav pristup pred tim problemom postati zajednički svima, čitavoj Crkvi. Naravno, svatko će ga potom moći primijeniti u skladu s prilikama u kojima živi, ali „politika“ treba biti jasna za sve Crkve – rekao je kardinal te dodao da pristup problemu ima biti nadahnut evanđeoskim mjerilima u odnosu na sve ljude. (kta/rv)



