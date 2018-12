Plehan, 29. prosinac 2018.

U samostanskom groblju na Plehanu u Bosanskoj Posavini sahranjen je u petak, 28. prosinca 2018. fra Kazimir Rehlicki, svećenik franjevačke provincije Bosne Srebrene. Sprovodne obrede predvodio je domaći gvardijan fra Anto Tomas. Sprovodnu Misu uz lijes pokojnika u župnoj crkvi sv. Marka predvodio je provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Jozo Marinčić. Suslavilo je tridesetak svećenika i redovnika među kojima domaći gvardijan fra Anto Tomas i nećak pokojnika o. Anto Lozuk, isusovac na službi u Beogradu. Uz mnogobrojne vjernike, kako plehanske župe tako i župa u kojima je fra Kazimir bio na službi, sudjelovale su i brojne redovnice školske sestre franjevke Bosansko - hrvatske provincije među kojima s. Antonija Rehlicki, sestra pokojnika .

Ocrtavajući život i djelo pokojnog fra Kazimira provincijal Marinčić u svojoj je homiliji naglasio kako je taj neumorni Kristov službenik kroz čitav svoj život i rad dao velik doprinos Crkvi i svojoj franjevačkoj zajednici.

„Volio je svoju franjevačku zajednicu i ovaj narod, tu svoju ljubav pokazao je kroz svoj pastoralni rad. Njegova otvorenost prema svakom čovjeku i njegovo prihvaćanje svakog čovjeka bili su očiti tko ga je makar malo poznavao. On je nastojao svakome izići u susret i pomoći ako je ikako bio u mogućnosti. Može se reći da je fra Kazimir posjedovao one temeljne ljudske vrline koje krase čovjeka za kojeg kažemo da je dobar. Na tim temeljnim ljudskim i franjevačkim krepostima gradio je fra Kazimir svoj redovnički i svećenički život. Zato je uvijek zračio mirom, vedrinom i optimizmom. Kad sam boravio za vrijeme vizitaciji ovdje u samostanu na Plehanu u razgovoru s fra Kazimirom osjetio sam jednu mirnoću, ispunjen život i prihvaćanje Božje volje. Kao svećenik i redovnik vršio je fra Kazimir svoju dužnost ozbiljno i predano. Trudio se i u tome je uspijevao, da bude istinski navjestitelj Božje dobrote i ljubavi u ovome svijetu. On je smatrao da nije vlasnik nego samo upravitelj svoga života. On je svoj život gledao u svjetlu evanđelja i bio je svjestan da mu je Bog dao darove i sposobnosti da bi služio bratu čovjeku, što je svesrdno i činio. Krist je bio njegov temelj i njegov Put, Istina i Život. Isus se sam odrekao svoga života i „izgubio“ ga, da bi ispunio Očevu volju – i stoga ga je odmah nakon smrti i pronašao u dobrom nebeskom Ocu. Zato je on naš Put spasenja. On je Istina, koja i nama preporučuje isto. On je ujedno i naš Život. Bez njega bi nam i ovaj zemaljski život bio uzaludan, a vječnoga uopće ne bi ni bilo“, rekao je o pokojniku provincijal Marinčić.

Sažalnicu kardinala Vinka Puljića, nadbiskupa metropolita vrhbosanskog, koji nije mogao doći na pokop, pročitao je gvardijan Tomas. On je zahvalio svima, koji su došli na ispraćaj fra Kazimira u vječni počinak te svima koji su ga svojom molitvom pratili napose u zadnjima danima kada se razbolio. Naglasio je, da je njegovim odlaskom u skromnosti Franjevačke provincije Bosne Srebrene ostala velika praznina, a napose u franjevačkoj zajednici u njegovom matičnom samostanu na Plehanu. Posebno je zahvalio vjernicima Usorske doline, koji su fra Kazimiru dok je boravio na Plehanu iskazivali svoju zahvalnost za njegovo 34 godišnje djelovanje u njihovoj župi sv. Antuna Padovanskog u Sivši.

Fra Kazimir - Anto Rehlicki, okrijepljen svetim sakramentima, preminuo je u ponedjeljak, 24. prosinca u 87. godini . Rođen je 7. listopada 1932. kao osmo od desetero rođene djece od oca Josipa- Joze i majke Teofile r. Šiljkevič, u selu Modran, u župi Plehan. Kršten je na Plehanu, 9. listopada 1932. krsnim imenom Anto. Nakon završene osnovno škole na Plehanu, sa 11 godina upisao je 1943. godine Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom. Franjevački habit obukao je 1949. godine te je nakon novicijata, za vrijeme studija teologije položio svečane zavjeta 1955. godine. Pri završetku studija, 25. srpnja 1958. za svećenika ga je zaredio mons. dr. Marko Alaupović, nadbiskup vrhbosanski. Njegova dvije godine starija sestra krsnim imenom Francika Bogu je, uzevši redovničko ime Antonija, posvetila svoj život u redovničkoj zajednici Školskih sestara franjevki Bosansko-hrvatske provincije. Za vrijeme svog svećeničkog i redovničkog djelovanja fra Kazimir je služio kao župni vikar u Busovači, Žeravcu, Sivši, Podhumu i Foči, kao samostanski vikar u samostanu u Tuzli i u samostanu na Plehanu, te kao župnik u Sivši, Žeravcu, Ljubunčiću, Koraću i Sivši. Nakon rata, do jeseni 2017. godine služio je u Sivši, odakle je premješten na Plehan, kako bi svoje redovničke dane u starosti provodio u samostanu. Na Plehanu je 2008. proslavio svoj zlatni jubilej - 50 godina svećeništva, a ove godine i svoj dijamantni jubilej - 60 godina svećeništva. U listopadu ove godine započeli su veći zdravstveni problemi u funkcioniranju srca i krvnih žila, zbog čega je hospitaliziran u bolnici u Slavonskom Brodu, odakle je nakon stabilizacije zdravstvenog stanja vraćen na Plehan. Nakon značajnog pogoršanja, 11. prosinca hospitaliziran je u bolnici u Orašju, odakle je premješten na koronarni odjel u bolnici Dr. Josipa Benčevića u Slavonskom Brodu, gdje se nanovo rodio za Nebo u predvečerje proslave Kristova rođenja. (kta/b.l.)



