Madrid, 28. prosinac 2018.

"Ne zaboravimo gostoprimstvo!" tema je koju je ekumenska zajednica iz Taizéa odabrala za 41. europski susret mladih, koji će se održati od 28. prosinca 2018. do 1. siječnja 2019. u Madridu. U glavnom gradu Španjolske očekuje se 15.000 mladih koji će biti raspoređeni u 170 župa

Tisuće obitelji otvorit će mladima vrata svoga doma i pružiti im smještaj tijekom sljedećih nekoliko dana Hodočašća povjerenja na zemlji – tog susreta molitve, tišine i prijateljstva. Na programu su podnevne molitve u crkvama, radionice, zajednički večernji molitveni susreti u prostorijama Madridskog velesajma, te molitveno bdijenje za mir u svijetu i "festival naroda" na Staru godinu.

Svake godine imamo iskustvo gostoprimstva povodom europskih susreta, rekao je za agenciju SIR brat Alois, prior zajednice iz Taizéa. Mlade na smještaj primaju obitelji i svake godine doživimo veliku radost. Živimo u vremenu kada se strah povećava, a granice se zatvaraju. Želimo se sjetiti da je gostoprimstvo središnja tema u Evanđelju. Bog nas uvijek prima, bezuvjetno. Krist kuca na naša vrata, predstavlja nam se kao siromah, ne nameće se, nego od nas traži da ga primimo. Daje nam povjerenje i želi da ono zaživi u našim životima te da se pretvori u povjerenje prema drugima. Društvo ne može živjeti bez povjerenja i naše hodočašće povjerenja na zemlji jednostavno je znak nade, nade da je civilizacija gostoljubivosti moguća – rekao je brat Alois.

Prior je također kazao da se povjerenje živi zajedno s razlučivanjem dobra i zla, ali povjerenje zna kako preuzeti rizik izražavajući drugome dobrodošlicu, čak i ako se razlikuje od mene. U Madrid će doći tisuće mladih koji su i ovaj kraj godine odlučili provesti na drugačiji način, tražeći molitvu i prijateljstvo. Ovdje mladi otkrivaju ljepotu zajedničke molitve i unutarnjeg života. Petnaest tisuća mladih okupit će se u velikoj dvorani Madridskog velesajma. Bit će dugih trenutaka zajedničke šutnje. I to nas vodi u potragu za prisnošću s Kristom, slušajući Božju riječ, pjevajući i dajući hvalu Bogu. Ti su trenuci predznak pomirenja koje nam daruje Krist, pomirenja među kršćanima i među narodima. To pak dovodi do prijateljstva, prijateljstva koje nadilazi granice – istaknuo je brat Alois.

Prior zajednice iz Taizéa sudjelovao je na biskupskoj sinodi u listopadu te je rekao da je to za njega bilo snažno iskustvo. Pritom je izrazio duboku želju da mladi sve više otkrivaju Crkvu kao mjesto prijateljstva, kao drugu obitelj. Da bi se to dogodilo, po njegovu mišljenju, nužne su osobe koje će ih saslušati: svećenici, redovnici, laici, muškarci i žene, ljudi koji žive vjeru i znaju slušati mlade, ljudi koji će ih prihvatiti bez osude, koji će ih ohrabriti.

Mislim da smo na Sinodi pokazali put obnove koji sada moramo provesti u djelo. Crkva može biti mjesto univerzalnosti. Kao kršćani imamo mogućnost, rekao bih i odgovornost, tražiti globalizaciju s ljudskim licem. Susret u Madridu, na kojemu će sudjelovati toliko mladih, pokazuje da oni žele i traže tu globalizaciju, a sve to treba biti u skladu s priznanjem posebnosti svakog naroda i različitih Crkvi. Susret u Madridu želi reći Europi da je moguće raspoznati se u posebnostima i istodobno imati zajedničko iskustvo univerzalnosti – zaključio je brat Alois, prior zajednice iz Taizéa. (kta/rv)