Rim, 27. prosinac 2018.

Zajednica sv. Egidija, međunarodna udruga osnovana u Italiji 1968. godine, posvećena humanitarnom radu i promicanju mira, tradicionalno je proslavila Božić sa siromašnima. U Italiji je na božićnom ručku u otprilike 100 gradova sudjelovalo oko 60.000 ljudi, dok je u drugih 77 zemalja svijeta podijeljeno 240.000 obroka.

Tradicija božićnog ručka sa siromašnima započela je 1982. godine u rimskoj bazilici Svete Marije in Trastevere. Te je godine samo malena skupina starijih osoba, koje su živjele same, sudjelovala na ručku u koji je s vremenom uključen sve veći broj ljudi. Danas se tradicija božićnog ručka s potrebitima, u organizaciji spomenute zajednice, proširila diljem svijeta, od Europe do Afrike i Latinske Amerike.

Solidarnost raste pa se povećao broj volontera koji pripremaju ručak i poslužuju za stolom. Veliki odaziv ove godine pokazuje nam da je moguće odgovoriti kulturi malodušnosti i zatvorenosti koja, čini se, ponekad prevladava, vraćajući mnogima nadu u budućnost koju možemo zajedno graditi – rekao je Marco Impagliazzo, predsjednik Zajednice sv. Egidija.

Okupljene u bazilici Svete Marije in Trastevere pozdravili su župnik don Marco Gnavi i apostolski nuncij u Republici Italiji, nadbiskup Emil Paul Tscherrig. Prilikom završnog pozdrava i podjele darova, apostolski je nuncij svima prenio blagoslov pape Franje, koji je ovoga Božića podsjetio da svi imamo istoga Oca. Dakle, svi smo braća i neka nadolazeća godina bude godina mira – rekao je nadbiskup Tscherrig. (kta/rv)