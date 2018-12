Split, 26. prosinac 2018.

„Radosna i čudesna vijest o rođenju Božjeg Sina na ovom svijetu noćas odjekuje u našim srcima, ulazi u naše domove i okuplja nas u našim crkvama. Novorođeno Betlehemsko dijete ulazi u našu stvarnost dijeleći s nama radost i zajedništvo, zadovoljstvo i sreću, ali i neizvjesnost i neimaštinu, poteškoće i odbijanje koje ga tjera na periferiju, u štalu na slamu. No, to je Božji put, put ljubavi“, kazao je splitsko-makarski nadbiskup mons. Marin Barišić predvodeći Misu Polnoćku u splitskoj prvostolnici sv. Dujma. U koncelebraciji su bili generalni vikar mons. Miroslav Vidović, katedralni župnik don Tomislav Ćubelić i don Gabrijel Kamber.

U homiliji nadbiskup je kazao kako Božić dolazi i postaje članom svake ljudske obitelji te na svoj način obitelji postaju univerzalni, širom svijeta prisutni Betlehemi. Realnost je to koja nadilazi razinu figurativno-statičkih betlehema kojima smo okruženi. Riječ je o Božjem Božiću, betlehemu sastavljenom od dinamičkih odnosa među osobama od krvi i mesa. „Bog bira obitelj, kako bi obitelj izabrala Njega. Želi je osnažiti u ljubavi, solidarnoj pripadnosti, besplatnoj darovanosti, brizi i nježnosti, miru i pomirenju. Božić nas u svojoj otvorenosti snažno povezuje do radosne prepoznatljivosti da smo ponajprije od Boga obdareni u Sinu te da smo mi sami dar jedni drugima. U radosti dara Božića otkrivamo dubinu i važnost obiteljske darovanosti. Ova radost prelazi na sve ljude. Božje rođenje dotiče i zahvaća svakog čovjeka.“, naglasio je nadbiskup i ukazao na izvanjsku i unutarnju ugroženost obitelji. Spomenuo je tako nedostatak komunikacije u obitelji jer je slab signal koji pokriva prostore naših pogleda i odnosa, no po otajstvu Božića u našem obiteljskom slavlju širi se novi i snažni nebeski signal koji pokriva i zahvaća čitav prostor doma, cjelovito društvo i sav svijet. U božićnoj mreži ljubavi obnavlja se i uspostavlja komunikacija između neba i zemlje, i nas međusobno te tako Božji Božić sve čini novim i obnavlja čovjeka do božanske prepoznatljivosti.

Pozvao je sve ljude da prime Božji Božić, Krista Gospodina u naša svratišta te da povratimo njega u naša obiteljska i društvena slavlje i svakodnevlja. „Betlehemsko će dijete, koje je radi nas i našega spasenja iz ljubavi emigriralo s nebesa i rodilo se u štali Betlehema, iz nje poći dalje u druga mjesta i krajeve svijeta. Zašto se ovaj Nebeski emigrant ljubavi želi nastaniti u domu kojega prepoznaje u tvome srcu i tvojoj obitelji? Jer nas do kraja ljubi i ne posustaje u svojoj želji da zauvijek ostanemo njegovi! Čovjek – slika Božja je pravi dom Božiću na zemlji“, istaknuo je i nadodao da su naši bližnji u potrebi poziv i prilika svakom od nas da u svojoj ljudskosti upoznamo Boga Emanuela koji se nastanio među nama.

Čestitajući Božić nadbiskup je zamolio: „Draga braćo i sestre, otvorimo noćas vrata našega doma Bogu i bližnjima! Pridružimo se i pođimo s pastirima i mudracima koji su na betlehemskim putevima. Pristupimo otajstvu Betlehemskog djeteta. Iskreno se poklonimo pred božanskom ljubavlju, koju ni poniženje ni prezrenost ne mogu udaljiti od nas. Dopustimo Nebeskom emigrantu ljubavi, Spasitelju našemu, da s periferije dođe u naš dom. Pustimo Boga u svoje obitelji, naše srce, društvo i domovinu. Neka cijeli svijet postane živi betlehem, mjesto gdje će boraviti, rasti i odrastati Božji Sin“.

Svečanost je svojim pjevanjem uzveličao katedralni zbor pod ravnanjem mo. Šime Marovića, a Misu su izravno prenosili Hrvatski Radio Split i Televizija Jadran. (kta/k.b.)

