Rim, 26. prosinac 2018.

Mir u Svetoj Zemlji i u zemljama izmučenima ratom predstavlja nadu koja se može ostvariti putem dijaloga i zalaganja međunarodne zajednice – rekao je za Radio Vatikan o. Francesco Patton, kustos Svete Zemlje, dodajući da je svijet zatamnjen brojnim dramatičnim događajima. Ipak – poručuje – Isusovo svjetlo nadvladava tmine i bez prestanka osvjetljuje svijet.

U Svetoj Zemlji nade ima mnogo. Najveća je nada u rješenje koje se čeka već godinama za ljude koji žive u Palestini, da se prizna njihov identitet te da zaista dobiju svoju državu. Kršćani se pak nadaju da će moći živjeti svoju vjeru u većoj slobodi, u većoj punini, te da će moći živjeti od vlastitoga rada u miru i sigurnosti – kazao je o. Patton.

Osvrnuvši se na prolog Evanđelja po Ivanu, kustos je kazao da u njemu stoji "i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze", no drugi mogući prijevod jest da ga tama nije pobijedila. Dakle, to je Božja drama koja ulazi u ljudsku povijest. To je priča sastavljena od svih onih užasnih stvari koje svakodnevno čitamo u crnoj kronici. To su svakako užasavajuće tmine ratova koji su uništili mnoge zemlje na Bliskom istoku: od Iraka i Sirije do Jemena i Libije. Strašno je što tama nastavlja uništavati mnoge druge zemlje u kojima se vode ratovi koji traju već desetljećima i koji više nikoga ne zanimaju – upozorio je kustos Svete Zemlje.

To je strašna priča o tami u kojoj netko, čak i danas, dolazi iz najrazličitijih razloga te život odbija ili ga oduzima. Mora postojati strašna tama u srcu terorista koji nasumice odlazi pucati usred grada kako bi oduzeo život. Mora postojati strašna tama čak i u srcu onih koji donose odluke koje utječu na život milijuna ljudi. Mislim na određene odluke koje se donose također na gospodarskoj i svjetskoj razini kao da je riječ o velikoj igri Monopolyja. To na koljena baca milijune, možda čak i milijarde ljudi. Dakle, čini mi se da je tama u našoj povijesti sasvim očita. Kao kršćanin kažem: Zahvaljujući Bogu dolazi svjetlo. I zahvaljujući Bogu tama to svjetlo nije nadvladala. Nije ga nadvladala tada, a nije ni sada. I dalje svijetli – rekao je o. Patton.

Odgovarajući na pitanje o znakovima nade na Bliskom Istoku, kustos Svete Zemlje ustvrdio je kako se čini da se stanje u Siriji poboljšava, te da ide prema pomirenju. Za Svetu Zemlju pak znak nade predstavljaju brojni hodočasnici. To je dobar znak za njih zbog iskustva vjere, ali je također dobar znak za kršćane koji tamo žive, jer s dolaskom hodočasnika osjećaju da nisu sami, već pripadaju zajednici koja se nalazi na obzoru čitavoga svijeta.

O. Francesco se nada i drugim znakovima nade u budućnosti, kao što su pregovori između Izraela i Palestine. Također se nada da će međunarodna zajednica, i oni koji u njoj imaju najviše moći, pomoći objema stranama na putu prema pomirenju. Pritom misli na Organizaciju ujedinjenih naroda, Sjedinjene Američke Države, Rusiju i Europsku uniju. Nadam se da je moguće iznaći pravo rješenje problema koji se vuče već 70 godina – kazao je kustos.

Prije nekoliko sam tjedana sudjelovao na poludnevnoj duhovnoj obnovi za mlade kršćane iz Svete Zemlje te sam vidio više od stotinu mladih koji razmišljaju o smislu svoje vjere i činjenici da njihov život kao kršćana ovdje mora gledati u budućnost, a ne samo u prošlost. Ima znakova nade. Zato kažem da tama, unatoč tome što je ponekad gusta i teška, ne može nadvladati svjetlo koje dolazi od Kristove prisutnosti, i preko kršćana – kazao je o. Francesco Patton.

Kustos Svete Zemlje istaknuo je također zalaganje betlehemskih kršćana u pripremi krunica za Svjetski dan mladih. Nije riječ o samo jednoj osobi ili jednoj obitelji; cijela zajednica čini nešto što će doprijeti do mladih ljudi širom svijeta. Čini mi se divnim da zajednica toliko iskušavana poput betlehemske u ruke nekoliko milijuna mladih ljudi polaže tako jednostavno sredstvo kao što je krunica, za meditiranje otajstava spasenja koja su ostvarena u ovoj zemlji. Čini mi se da je to također svjetlo koje dolazi iz Betlehema i, preko mladih se može širiti po cijelom svijetu – naglasio je o. Patton.

Na kraju se kustos Svete Zemlje osvrnuo na božićnu poruku koju je snimio u Pastirskom polju, mjestu u blizini Betlehema na kojem su pastiri čuvali stada i gdje su im anđeli prvi put najavili Božić pjevajući slavu Bogu. Moja je želja da se ispuni sadržaj Slave: "Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!" Moja je želja da svaki čovjek, svaka žena na svijetu, osjete da ih Bog ljubi i da u tome pronađu mir – rekao je na kraju kustos Svete Zemlje. (kta/rv)