Sarajevo, 25. prosinac 2018.

U svetoj noći s 24. na 25. prosinca 2018. na svetkovinu Rođenja Gospodina – Božić Misu Polnoćku u katedrali Srca Isusova u Sarajevu predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u zajedništvu s apostolskim nuncijem Luigijem Pezzutom te uz koncelebraciju osmorice svećenika i asistenciju jednog đakona.

Euharistijsko slavlje izravno je prenosila Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, a popratili su i brojni drugi mediji.

U uvodnoj riječi kardinal Puljić pozdravio je sve katolike koji su ispunili katedralu, a pridružio im se i veći broj sugrađana koji nisu katolici. Posebnu dobrodošlicu poželio je delegaciji mitropolita dabrobosanskog gospodina Hrizostomu koji zbog zdravstvenih razloga nije mogao osobno doći.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić kazao je da je božićna sveta noć posebna noć zato što se te noći dogodilo nešto posebno: blažena Djevica Marija rodila je Isusa Krista, Božjega Sina. Podsjetivši da su Josip i Marija došli iz Nazareta u Betlehem te da je upravo u to vrijeme Mariji navršilo vrijeme da rodi, kardinal Puljić posebno se osvrnuo na rečenicu da „za njih nije bilo mjesta u svratištu“.

„Ni danas nema za Isusa mjesta“, kazao je kardinal Puljić dodajući da nerijetko poslodavci otpuštaju majke koje nose dijete pod svojim srcem ili im prije zaposlenja stavljaju uvjet da ne rađaju djecu. Dodao je da se u isto vrijeme mnogi žale da nema radnika ili da nema djece pa se zatvaraju škole. „Nema za Isusa mjesta“, rekao je kardinal Puljić ističući da društvo donosi zakone prema kojima je dopušteno ubijati one nerođene dok u isto vrijeme organizira sudove za suđenje onima koji ubijaju nevine.

Zapitavši se, gdje je čovječanstvo izgubilo kriterije, kardinal Puljić podsjetio je na Isusovu rečenicu: „I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima“. „Ne prihvaćajući djecu, obitelji, mi zapravo Isusa izgonimo iz svoje sredine. Nema za Isusa mjesta. Kao što je Isus prve noći doživio da za njih nema mjesta u svratištu, tako će biti kroz povijest“, rekao je kardinal Puljić dodajući da je današnje vrijeme kulture i tehnike izgubilo čovjeka.

Kardinal Puljić zatim je spomenuo da se u posljednje vrijeme puno govori o problemu migranata ističući da su svjetski moćnici stvorili uvjete radi koji su mnogi primorani bježati iz svoje zemlje. Podsjetio je da su naoružavani talibani kako bi se borili protiv ruskih vojnika, a sad se govori da su ti talibani problem. Kazao je da je slična situacija i u Siriji gdje su najprije naoružavali, a kasnije progonili. „Negdje je čovječanstvo izgubilo kriterije jer više ne vrjednuje čovjeka nego interes i profit. U toj globalizaciji čovjek se izgubio. Izgubili smo taj plemeniti osjećaj da čovjek ima svoje pravo i dostojanstvo. Isus se ove noći i rodio da bi čovjeku vratio dostojanstvo djeteta Božjeg kojeg je izgubio grijehom. A sad to dostojanstvo gubi globalizacijom interesa, relativizma... Mislili smo da je diktatitura proletarijata prošlost, a vidimo da, tko god dođe na vlast, provodi svoju diktaturu“, rekao je kardinal Puljić te dodao:.

„U ovoj svetoj noći osjećamo potrebu otvoriti se tom malom Djetetu. Ono se rađa tiho u betlehemskoj štalici. Tiho, a prelomit će povijest“, rekao je kardinal Puljić ističući da su se pastiri došli pokloniti se Isusu. „Samo ljudi jednostavna, skromna i ponizna srca mogu razumjeti tajnu Božjeg utjelovljenja i rođenja; te Božje blizine koja treba i nas približiti jedni drugima.“, kazao je kardinal Puljić.

„Može se reći, kako nekada tako i danas, da sve manje ima Isusa u javnosti; sve manje u književnosti jer takva književnost ne smije ući u školu“; rekao je karidnal Puljić podsjećajući da pojedini žele skinuti križeve jer im smetaju. „To je čudna klima ovog vremena kojoj Isus smeta i za kojeg nema mjesta u ljudskoj sredini“, rekao je kardinal Puljić.

„Slaveći Božić, trebamo prepoznati sebe, ne Isusa. Isusu mi ništa nadodati ne možemo nego ćemo prepoznati da nas Bog toliko ljubi da je postao čovjekom... i da On ne oduzima nego dariva. Lijepo je doživjeti da nas Bog voli... U ovoj globalizaciji, koja je izgubila čovjeka, mora se ponovno naći čovjeka. Pronaći ćemo ga upravo kroz klanjanje tom malom djetetu“, kazao je kardinal Puljić ističući da je čovjek malo stvorenje kojega Bog ljubi i kojemu vraća dostojanstvo djeteta Božjega.

„Zato ova noć jest noć svjetla da čovjeku prosvijetli savjest i srce da bi pronašao put do Boga i put do sebe, put do čovjeka da ponovno ljudskije živimo u ozračju radosti“, rekao je kardinal Puljić te svima čestitao Božić, Porođenje Isusovo.

Poslušajte tonski zapis propovijedi kardinala Puljića:



Tijekom Svete mise liturgijsko pjevanje animirao je Katedralni mješoviti zbor Josip Stadler pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića. (kta)

Foto: Zvonko Aždajić

