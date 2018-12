Vatikan, 24. prosinac 2018.

Gledajmo Mariju, uzor vjere i ljubavi; njezin nas posjet staroj rođakinji Elizabeti priprema da dobro proživimo Božić; Božić koji je 'ekstrovertan', okrenut ljudima – rekao je papa Franjo u podnevnom nagovoru, 23. prosinca 2018. prije kojega je protumačio evanđelje iz liturgije četvrte nedjelje došašća, koje govori o Marijinom posjetu rođakinji Elizabeti. Pritom je objasnio da Duh Sveti Djevicu pokreće na vjeru i ljubav, i potiče ju da pohiti biti na usluzi starijoj rođakinji.

Papa je u nagovoru opisao susret dviju majki koje iščekuju rođenje djeteta. Elizabeta odmah hvali Marijinu vjeru: „Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina“. Očita je opreka između Marije, koja je imala vjere, i Zaharije, Elizabetina muža, koji je sumnjao i nije vjerovao u anđelovo obećanje. Zbog toga je bio nijem sve do Ivanova rođenja.

Taj nam događaj pomaže u posebnom svjetlu protumačiti otajstvo susreta čovjeka s Bogom – napomenuo je potom Papa. Taj susret nije u znaku zapanjujućih čudā, nego više u znaku vjere i ljubavi. Marija je, naime, blažena jer je vjerovala; susret s Bogom je plod vjere. Naprotiv, Zaharija, koji je sumnjao i nije vjerovao, ostao je gluh i nijem, zašto? Kako bi rastao u vjeri tijekom duge šutnje – objasnio je papa Franjo.

Poput Zaharije, čovjek bez vjere neizbježno je gluh na utješni Božji glas, nesposoban izreći riječi utjehe i nade za našu braću – istaknuo je Papa te primijetio – To gledamo svakoga dana; ljudi koji nemaju vjere, ili čija je vjera vrlo slaba, koji nemaju snage, kada se moraju približiti osobi koja trpi, govore prigodne riječi, ali ne uspijevaju doći do srca osobe jer nemaju snage, jer nemaju vjere. A ako nema vjere, ne dolaze riječi koje stižu do srca drugih ljudi.

Vjera se hrani u ljubavi – napomenuo je Papa te primijetio – Evanđelist nam govori kako Marija usta i pohiti, pohiti brzo, brižno, ali ne uzrujano. Mogla je ostati kod kuće kako bi se pripremila za rođenje svojega sina; no, ona se prije brine za druge nego za sebe, djelima pokazujući da je već učenica Gospodina kojega nosi u utrobi. Događaj Isusova rođenja je započeo tako, jednostavnom gestom milosrđa; uostalom, istinsko je milosrđe uvijek plod Božje ljubavi – istaknuo je Sveti Otac.

Napomenuvši potom da nas Evanđelje iz liturgije toga dana priprema da dobro proživimo Božić, prenoseći dinamizam vjere i ljubavi, Papa je istaknuo da je taj dinamizam djelo Duha Svetoga; Duha Ljubavi koja je oplodila Marijinu djevičansku utrobu i potaknula ju da pohita biti na usluzi starijoj rođakinji. Neka nam Djevica Marija posreduje milost da doživimo 'ekstrovertan' Božić, okrenut ljudima, u čijem središtu nije naš 'ja' nego Isusov 'Ti', i 'ti' naše braće, posebno onih kojima je potrebna pomoć. Tada ćemo ostaviti prostora Ljubavi koja, i danas, želi postati tijelo i doći boraviti među nama – rekao je na kraju papa Franjo.

Nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja, napomenuvši da je Božić već pred vratima, Papa je istaknuo da svoje misli upravlja posebno obiteljima koje se ovih dana sastaju; oni koji žive daleko od roditelja vraćaju se kući; braća se nastoje susresti… To je lijepo i vrlo važno, da je obitelj za Božić zajedno. Međutim, mnogi nemaju tu mogućnost – primijetio je te se obratio izravno tim osobama.

Draga braćo i sestre, naš vas nebeski Otac ne zaboravlja i ne napušta. Ako ste kršćani, želim vam da u Crkvi pronađete pravu obitelj, gdje ćete osjetiti toplinu bratske ljubavi. A svima koji su daleko od svoje obitelji, kršćanima i nekršćanima, kažem da su vrata kršćanske obitelji otvorena; Isus se rađa za sve ljude i svima daruje Božju ljubav – rekao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)