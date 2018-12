Jeruzalem, 23. prosinac 2018.

U Betlehemu smo, na Pastirskom polju, mjestu na kojem su u noći Isusovog rođenja pastiri bdjeli i čuvali svoja stada – riječi su kojima kustos Svete Zemlje, franjevac Francesco Patton, počinje božićnu poruku u kojoj se prisjeća noći prije više od dvije tisuće godina, opisanu perom evanđelista Luke, u kojoj je Božji Sin rasvijetlio tmine pastira i stanovnika Betlehema.

Nažalost, čak i danas mnogi ljudi žive okruženi tamom. To se događa u Siriji, Jemenu i mnogim drugim zemljama svijeta, gdje su naša braća i sestre dugi niz godina zatočeni u krvavim sukobima koji milijune ljudi pretvaraju u izbjeglice odvojene od vlastitih obitelji i kulture, protjerane iz svoje domovine i često neprihvaćene u novoj zemlji – stoji u poruci.

Suočeni smo s tamom gospodarske i ekološke krize; potom unutarnjom tamom koja je plod pretrpljenog nasilja, pogrešnih odluka ili nesposobnosti za prihvaćanje nekog bolnog životnog iskustva;tame grijeha i udaljenosti od Boga. To su tame koje se brzo pretvaraju u odbacivanje brata ili sestre i nepriznavanje njihova prava na postojanje i njihova dostojanstva, i to od prvog trenutka začeća do posljednjeg daha koji daruje Stvoritelj.

Pred tom tamom koja obuhvaća one koji žive u svakom dijelu svijeta, koja je, barem djelomično, u svakomu od nas, kustos Svete Zemlje naglašava da Dijete Isus nije došao samo kako bi rasvijetlio noć pastirima u Betlehemu prije 2000 godina, već nastavlja rasvjetljavati noć svakoga od nas i čitavoga čovječanstva. I danas trebamo dopustiti da nas rasvijetli rođenje tog Djeteta koje je Sin Božji i naš Spasitelj.

Neka svjetlo betlehemskoga Djeteta uđe u našu svijest i postojanje, u našu obitelj i zajednicu. Neka Njegovo svjetlo prosvijetli sve narode i pripadnike svih vjeroispovijesti koji za Njim žude, koji Ga pipajući traže – poručuje fra Francesco Patton uz želju da one koji upravljaju državama i gospodarstvima vodi prosvjetljujuća mudrost kako bi spoznali da vladati znači preuzeti brigu o najmanjima, najslabijima i nezaštićenima.

Na kraju božićne poruke kustos Svete Zemlje svima upućuje čestitku za svetkovinu Kristova Rođenja, poželjevši sretan Božić s Pastirskog polja u blizini Betlehema, s mjesta prve objave Spasiteljeva rođenja, mjesta na kojem su anđeli pjevali: "Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!" (Lk 2,14) (kta/rv)