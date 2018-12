Vatikan, 20. prosinac 2018.

Nemojmo posvjetovniti Božić! Nemojmo Slavljenika staviti na stranu. Neće to biti Božić ako budemo tražili sjajna svjetla svijeta, ako se natrpamo darovima, objedima i večerama, a ne pomognemo barem jednom siromahu koji je sličan Bogu, jer na Božić je Bog došao siromašan. Dopustimo Isusu da nas na ovaj Božić iznenadi – rekao je papa Franjo u katehezi na općoj audijenciji u srijedu, 19. prosinca 2018., naslovljenoj „Božić – iznenađenja koja Bog voli“, te pozvao 7000 vjernika okupljenih u Dvorani Pavla VI., kao i sve nas, da ne proslavimo pogrešno ovaj Božić, nego da pred uobičajenim zemaljskim stvarima damo prednost novostima Neba.

Proslava koju Bog voli nije ona reklamne mašinerije koja – objasnio je Papa – poziva na razmjenu uvijek novih darova kako bismo iznenadili jedni druge, nego je ona poput prvoga Božića, punoga iznenađenja posebice za Mariju, Josipovu zaručnicu. Dolazi anđeo i mijenja njezin život. Od djevice će postati majkom. Potom za Josipa, koji je pozvan biti ocem djeteta kojemu nije dao život. Dijete koje dolazi u najnezgodnijem trenutku, odnosno dok su Marija i Josip bili zaručnici i prema zakonu nisu smjeli zajedno živjeti. Iznenađuje i Josip – primijetio je Papa – kada Mariju, da joj ne bi naudio, ne otpušta, nego razmišlja da ju potajno otpusti, po cijenu gubitka vlastitoga ugleda.

U snu mu Bog ponovno mijenja planove, i traži od njega da sebi uzme Mariju. I na kraju, kada se Isus rodio, kada je imao vlastite planove za obitelj, ponovno mu je u snu rečeno da ustane i pođe u Egipat. Božić, dakle, donosi neočekivane promjene u životu. I ako ga želimo doživjeti, moramo otvoriti srce i biti spremni na neočekivanu promjenu života.

No, najveće iznenađenje dolazi u božićnoj noći – istaknuo je papa Franjo te objasnio – Svevišnji je maleno dijete. Božja riječ je djetešce koje ne zna govoriti. Božja riječ tako postaje „nesposobna govoriti“. Spasitelja ne dolaze pozdraviti vlasti toga vremena ili mjesta, ili veleposlanici; ne, to čine jednostavni pastiri koji su, nakon što su ih iznenadili anđeli dok su noću radili, pohitali bez oklijevanja. Tko bi to očekivao? – upitao je Papa te dodao – Božić znači slaviti Božju novost, ili bolje, to znači slaviti novoga Boga koji potpuno preokreće našu logiku i naša očekivanja.

Stoga, božićevati znači prihvatiti na zemlji iznenađenja Neba – pojasnio je Papa. Ne može se živjeti 'samo na zemlji', kada je Nebo donijelo u svijet svoje novosti. Prvim Božićem započinje novo doba, u kojemu se život ne planira, nego se daruje; u kojemu se više ne živi za sebe, prema vlastitoj volji, nego za Boga; i s Bogom, jer od Božića Bog je Bog s nama.

Živjeti Božić znači dopustiti da nas prodrma njegova iznenađujuća novost. Isusov Božić ne pruža umirujuću blagu toplinu ognjišta, nego Božji drhtaj koji potresa povijest. Božić je pobjeda poniznosti nad obiješću, jednostavnosti nad obiljem, tišine nad zaglušnom bukom, molitve nad „mojim vremenom“, Boga nad mojim egom.

Božićevati znači ponašati se kao Isus koji je došao za nas potrebite, i sići do onih koji trebaju nas – nastavio je Papa u katehezi posvećenoj Božiću. To znači činiti poput Marije: pouzdavati se, prilagodljivi Bogu, čak i ako ne razumijemo što će On učiniti. To znači činiti poput Josipa: ustati kako bismo učinili ono što Bog hoće, iako to nije u skladu s našim planovima.

Božić znači – podsjetio je Papa – više voljeti tihi Božji glas nego buku konsumizma. Ako budemo znali šutjeti pred jaslicama, Božić će i za nas biti iznenađenje, a ne nešto što smo već vidjeli. Stajati u šutnji pred jaslicama – to je poziv za Božić. Izdvoji malo vremena, stani pred jaslice i budi u tišini. I osjetit ćeš, vidjet ćeš iznenađenje.

Nažalost, Božić se može pogrešno slaviti te se pred novostima Neba mogu dati prednost uobičajenim zemaljskim stvarima – primijetio je Papa. Ako je Božić samo lijepo tradicionalno slavlje, u čijem smo središtu mi, a ne On, bit će to izgubljena prilika. Molim vas nemojmo posvjetovniti Božić! Nemojmo ostaviti po strani Slavljenika, kao onda kada „k svojim dođe i njegovi ga ne primiše“ (Iv 1, 11) – istaknuo je Papa navodeći riječi iz Ivanova evanđelja.

Ovih smo dana u žurbi – primijetio je Papa – možda kao nikada tijekom godine. Međutim, tako činimo upravo suprotno onomu što Isus želi. Krivimo mnoge stvari koje ispunjavaju dane, krivimo svijet i brzinu kojom živimo. No, Isus je zatražio od nas da ne dopustimo da nas to povuče, da moleći bdijemo u svakom trenutku – rekao je Papa.

Bit će Božić ako, poput Josipa, damo prostor tišini; ako poput Marije Bogu kažemo 'evo me'; ako poput Isusa budemo blizu onima koji su sami; ako poput pastira iziđemo izvan svojih ograda kako bismo bili s Isusom. Bit će Božić ako pronađemo svjetlost u siromašnoj betlehemskoj spilji. Neće biti Božića ako budemo tražili sjajna svjetla svijeta, ako se natrpamo darovima, objedima i večerama, a ne pomognemo barem jednom siromahu koji je sličan Bogu, jer na Božić je Bog došao siromašan – istaknuo je papa Franjo. (kta/rv)