Sarajevo, 19. prosinac 2018.

U Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u večernjim satima 18. prosinca 2018. održan je božićni koncert i prijam za društveno-političke, vojne, vjerske, diplomatske, kulturne, privredne i druge predstavnike života u BiH.

Na koncertu su nastupili: Vojni orkestar Oružanih snaga BiH pod ravnanjem Tomislava Sušca, pijanist Bartolomej Stanković s Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice te vokalni sastavi „Viteški akordi“ iz Viteza i HKUD-a Dinara iz Livna.

Ministrica odbrane BiH Marina Pendeš u svom obraćanju čestitala je Božić svim katolicima te poželjela sretnu i uspješnu novu 2019. godinu. Ukazala je na potrebu pomirenja čovjeka sa samim sobom i s drugima u vremenu priprave za Božić te dodala da domovina Bosna i Hercegovina zaslužuje bolje, zaslužuje ljude dobre volje koji žele konstantno raditi na tome da svima država bude uređena i lijepa uz uvažavanje svih različitosti i težnji.

Prije početka koncerta pozdrav svim nazočnima uputio je vojni biskup u Bosni i Hercegovini mons. Tomo Vukšić. Obraćanje biskupa Vukšića pod nazivom „Prema nauku Katoličke Crkve, teška je povreda pravde sužavanje ili gušenje prava manjih etničkih grupa“ donosimo u cijelosti:

Poštovana gospođo Ministrice obrane i gospodo zamjenici!

Poštovani gospodine Načelniče Zajedničkoga stožera!

Poštovana gospodo i gospođe, dragi prijatelji!

Zahvalni smo dragomu Bogu za blagoslov što nam je i ove godine, u svojoj providnosti, omogućio da se, samo nekoliko dana prije Božića, živi i zdravi okupimo u ovoj svečanoj dvorani Doma Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na predbožićni koncert. Zahvaljujemo najsrdačnije ponaosob i svakomu od vas za dolazak i prisutnost, koje doživljavamo kao čin i dokaz prijateljstva. Molimo dragoga Boga, neka vam uzvrati svojim blagoslovom u svakom budućem danu vaših života. Uvijek uživali osobnu i obiteljsku radost i sreću, kako bi vam vršenje vaših služba omogućilo siguran i dostojanstven život te kako biste bili blagoslov za ljude koje susrećete.

Već se ustalio običaj, u ovakvim svečanim prigodama iznijeti i jednu božićnu želju. Ove godine bih to učinio podsjećajući na biblijske riječi, koje se često ponavljaju u Katoličkoj Crkvi u vrijeme Božića: „Slava Bogu na visini, i na zemlji mir ljudima dobre volje!“ (usp. Lk 2,14).

Mir je ponajprije moralna vrednota savjesti, a tek onda društvena, te poslije ljudskoga života možda i najveća na zemlji. U vezi s tim, podsjetio bih na samo jednu misao socijalnoga nauka Crkve. Ona zapaža običaj, prema kojemu svakom narodu općenito odgovara jedna država. Ali zbog raznih razloga državne se granice ne podudaraju uvijek s etničkim granicama. To pak rađa složen problem pitanja poštivanja prava manjih grupa (sv. IVAN XXIII., Pacem in terris, 52; PAPINSKO VIJEĆE „IUSTITIA ET PAX“, Kompendij socijalnog nauka Crkve, Zagreb 2005., str. 277-278).

Pri rješavanju tih pitanja i za izgradnju trajnoga mira, nužna je uspostava društvene pravde. Katolička Crkva stoga jasno naučava da „nitko ne voli osjećati se podložen političkim moćima, koje dolaze izvan vlastite ljudske zajednice ili etničke grupe“. Jer, sužavanje ili gušenje prava manjih etničkih grupa je teška povreda pravde i uvijek dolazi ili iz ekonomsko-društvene nadmoći ili je zasnovana na političkoj snazi druge grupacije (sv. IVAN XXIII., Pacem in terris 24 i 52).

Naspram tomu, kao kršćani, večeras ponavljamo riječi: „Slava Bogu na visini, i na zemlji mir ljudima dobre volje!“ Izričemo ih kao svoju božićnu želju i zazivamo Božji blagoslov i njegovu pomoć. Neka se, uz suradnju svih, ispune također u ovom složenom društvu. Neka zavlada dobra volja i istinski mir u savjestima, kao pretpostavka i temelj jednakosti, mira i pravde među narodima i u cijelom društvu.

I na kraju, molimo: Gospodine Bože, hvala Ti što si nam večeras opet darovao ovolike prijatelje! I dok poštujemo i uvažavamo različitost njihovih služba, činova i odgovornosti, znamo da smo svi, kao Tvoja stvorenja, pred Tobom jednaki, a međusobno braća i sestre, te pozvani na dobrotu i svetost. Hvala Ti za sve ove dobre ljude! Za samozatajne organizatore ove priredbe i kasnijega prijema! Naročito za ove vješte glazbenike i pjevače, koji su nam došli izdaleka! Nagradi ih za njihovo neumorno vježbanje i donošenje osmijeha na naša lica! A sve nas pretvori u trajno oruđe i graditelje dobrote, mira i nade!

Zazivajući Božji blagoslov na sve vas i vaše obitelji, na ovaj glazbeni ugođaj i kasnije naše druženje, katolicima unaprijed želim sretan i blagoslovljen Božić, a svima vama sretnu cijelu 2019. godinu! Bog vas blagoslovio! Zdravi i veseli bili! (kta)



