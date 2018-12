Frankfurt na Majni, 19. prosinac 2018.

I tiska je izašao broj božićni broj Žive zajednice, glasila hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni. Od vijesti iz opće Crkve izdvaja proslava Svjetskog dana siromaha, kojega je prije dvije godine utemljio papa Franjo. U toj je prigodi Papa svima poručio da će „sa sobom ponijeti samo ono što su darovali“. Od vijesti iz domovinske Crkve ističu se obljetnice stradanja hrvatskoga naroda u Domovinskome ratu u Vukovaru, Škabrnji, Saborskom i drugim mjestima. Sv. misu zadušnicu na Memorijalnom groblju u Vukovaru predvodio je biskup austrijskog Gradišća mons. Egidije Živković. U božićnom je broju razgovor s dr. s. Silvanom Fužinato, predsjedicom Katedre Sv. pisma Novoga zavjeta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Može se pročitati i opširniji prilog o sedmom susretu hrvatskih studenata iz Njemačke, održanom u Wiesbadenu, a koji je vodio mr. vlč. Jakon Rađa iz Zagreba. U božićnom je broju i iscrpniji prilog s 21. smotre crkvenih zborova odraslih iz hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, koja je održana u Mainzu, a na kojoj je nastupilo četrnaest zborova. Donesene su slike s nastupa svih zborova. Tu su i iscrpniji tekstovi o proslavi 50. obljetnice Hrvatske katoličke misije/zajednica u Göppingenu i Geislingen an der Steige i proslavi 50. obljetnice djelovanja splitskih franjevaki u hrvatskim katoličkim župama Frankfurt am Main i Main-Taunus/Hochtaunus. Doc. dr. sc. s. Valerija Kovač u sklopu teoloških osvrta o temi „Čovjek u Božjoj vječnosti“ ovoga puta piše o nebu – od svemira do života s Bogom. „Nebo je ispunjenje cilja života, za koji ga je Bog stvorio.“ Tu su i druge vijesti iz hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, kao i rubrike Dječji kutak i Mladi i mediji, u kojoj komunikolog dr. Danijel Labaš ovoga puta govori o predškolcima i medijima.

Delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina u svojoj Poruci u sklopu priloga na njemačkom jeziku piše o nekim adventskim običajima kod Hrvata. Glavni urednik Žive zajednice dr. Adolf Polegubić Uvodnik je naslovio „Imamo čime doći pred Europu“, podsjtivši na riječi krčkog biskupa mons. Ivice Petanjka na nedavnoj proslavi u Göppingenu i Geislingenu, kad je istaknuo: „Ne dajte se zarobiti. Poštujte ovu zemlju kao svoju drugu domovinu koja vam daje kruh i bolji standard. Uključite se u ovu zemlju i neka vide Nijemci da i mi Hrvati imamo nešto dati, a ne samo primati. Nemojte se ponižavati. Imamo mi svoju kulturu, pismenost, običaje, tradiciju. Imamo čime doći pred Europu. Budite pošteni građani, dobri radnici, ali nemojte dopustiti da ovdje izgubite svoje kršćanske korijene. Ne dajte se bilo čime i bilo kime zarobiti.“ (kta)