Zagreb, 17. prosinac 2018.

U župi bl. Ivana Merza u Zagrebu, Špansko-Oranice u nedjelju, 16. prosinca 2018. svečano je proslavljen zemaljski rođendan bl. Ivana Merza koji je toga dana rođen u Banjoj Luci 1896. prije 122 godine.

Obje Mise predvodio je i propovijedao postulator o. Božidar Nagy. Kako je te nedjelje bila treća nedjelja došašća te se u Evanđelju čitao ulomak iz Lukina Evanđelja u kojem je riječ o sv. Ivanu Krstitelju kao Isusovu preteči, propovjednik je istaknuo kako je bl. Ivan Merz dobio ime po sv. Ivanu Krstitelju. Ali bl. Merz nije samo nosio njegovo ime nego i cijeli njegov život bio je sličan životu sv. Ivana Krstitelja. Kao i on, i bl. Merz je bio pokornik, isposnik i provodio je asketski život. No ono što je najvažnije kao sv. Ivan Krstitelj i bl. Merz je pripremio i približio tolike duše mladih i odraslih Isusu Kristu kroz svoj apostolat i to primjerom, riječju i perom.

Potom je postulator citirao nekoliko misli bliskog prijatelja i suradnika bl. Ivana Merza dr. Ivana Protulipca koji je bio predsjednik Orlovske katoličke organizacije, a bl. Merz njezin tajnik. O desetoj obljetnici smrti bl. Merza 1938. g., dr. Protulipac, po zanimanju odvjetnik, objavio je opširni članak u tadašnjem katoličkom tjedniku „Nedjelji“ pod velikim naslovom „Prorok Božji“. U članku je dr. Protulipac istaknuo brojne sličnosti bl. Ivana kao proroka današnjice sa sv. Ivanom Krstiteljem koji je bio prorok svoga vremena. Spominjući dr. Protulipca, propovjednik je još nadodao kako su dr. Protulipca ubili jugoslavenski komunistički partizani u siječnju 1946. na ulici u Trstu. Bio je pokopan na groblju u Trstu, a s dolaskom demokratskih promjena tijelo mu je 1993. g. prevezeno u domovinu i pokopanu u grobnicu obitelji Merz na Mirogoju.

Propovjednik je još naveo nekoliko zanimljivosti iz djetinjstva bl. Ivana koji je kršten na Svijećnicu 2. veljače 1897. g. Prvu pričest primio je 22. travnja 1906. a potvrdu sljedeće 1907. g. Na potvrdi dobio je još jedno ime Viktor, po svome kumu. Tako je i on, kao i bl. Alojzije Stepinac nosio kao drugo ime Viktor – Pobjednik. I obojica su u životu izvojevali pobjedu jer su postigli kršćansku svetost što im je i Crkva priznala proglasivši ih blaženima.

Na kraju Mise otpjevana je i službena himna bl. Ivana Merza koju su otpjevala oba župska zbora zajedno s brojnim vjernicima koji su sudjelovali na Misama. Himna je prvi put izvedena na beatifikaciji bl. Ivana u Banjoj Luci 22. lipnja 2003. Riječi himne napisao je franjevac fra Ladislav Fišić, a glazbu je komponirao banjolučki biskup mons. Franjo Komarica. (kta/ika)