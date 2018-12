Travnik, 17. prosinac 2018.

U nedjelju Caritasa, 16. prosinca 2018. svečano Euharistijsko slavlje u župnoj crkvi sv. Ivana Krstitelja u Travniku predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, predsjednik Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije i Caritasa Bosne i Hercegovine.

Pozdrav i riječi zahvale za pohod travničkoj župnoj zajednici te pozdrav svim nazočnima uputio je župnik i dekan travničkog dekanata preč. Marko Mikić. Zahvalio je i ravnatelju Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Mirku Šimiću za inicijativu da kardinal Puljić ove nedjelje slavi Misu u drevnom gradu Travniku. Pozdravio je i članice Caritasova pjevačkog zbora „Caritasovac“ iz središnjice Caritasa u Sarajevu koji su skladnim pjevanjem obogatili i uljepšali liturgijsko slavlje. Poželio je svim gostima srdačnu dobrodošlicu u župu Travnik „okićenu“ četrdesetak centimetara dubokim snijegom isitčući da je cijela župna zajednica obradovana dolaskom kardinala Puljića i Caritasovih djelatnika.

Uvodeći u Misno slavlje i zahvaljujući za riječi dobrodošlice, kardinal Puljić potaknuo je da okupljene da uvijek, a posebno u Nedjelju Caritasa, budu otvoreni za djelotvornu ljubav.

U nadahnutoj propovijedi ravnatelj Šimić pobliže je upoznao vjernike o radu Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije od njegova ponovnog osnutka nakon pada komunizma preko djelovanja u teškom ratnom i poratnom vremenu sve do današnjih dana. Ističući važnost karitativnog djelovanja i služenja Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije ljudima u potrebi, nabrojio je više aktivnosti i projekata kao što su javne kuhinje u Sarajevu i Zenici, zatim skrb za stare, bolesne i nemoćne, dječji vrtići i jaslice te pojedinačni slučajevi i intervencije preko kojih je Caritas pomogao brojnim obiteljima i pojednicima da pronađu dobar životni smjer.

U drugom dijelu propovijedi ravnatelj Šimić protumačio je misni odlomak iz Evanđelja po Luki u kojem sv. Ivan Krstitelj, na pitanje što trebaju činiti, odgovara mnoštvu da onaj „tko ima dvije haljine, podijeli s onim koji nema“, a carinicima poručuje da kod ubiranja poreza ne uzimaju više nego što im je određeno te vojnicima da nikome ne čine nasilja, nikoga krivo ne prijavljuju i budu zadovoljni svojom plaćom. Dodao je i da sv. Ivan, na pitanje nije li on možda Krist, odgovara da dolazi jači od njega kojemu on nije dostojan odriješiti remenje na obući koji će ih „krstiti Duhom Svetim i ognjem“. Govoreći o današnjem vremenu, ravnatelj Šimić kazao je da vjernici svojim milodarima na djelu pokazuju svoju osjećajnost i spremnost na djelatnu ljubav i pomoć čovjeku u potrebi ističući da Caritas zapravo i jest nečija ljubav i dobro učinjeno čak i onima koje ne poznaju. Podsjetio je da su mnogi na ovim prostorima u vrijeme teških ratnih stradanja i sami osjetili ljubav brojnih dobrih ljudi i njihovu spremnost da im pomognu kada im je pomoć bila najpotrebnija.

Nakon Misnog slavlja župnik domaćin, u dogovoru s upravom Nadbiskupijskog sjemeništa Petar Barbarić u Travniku, poveo je sve goste u sjemenište gdje je nastavljeno druženje za zajedničkim stolom. Nakon što su ispratili nadbiskupa Puljića i njegova tajnika, Caritasovi djelatnici su, u pratnji sjemenišnog duhovnika vlč. Đure Arlovića i župnika Marka, posjetili sjemenišnu crkvu sv. Alojzija Gonzage i molili pokraj groba časnog sluge Božjega Petra Barbarića te pogledali u kripti mjesto gdje je pronađen kovčeg s njegovim posmrtnim ostatcima.

Ravnatelj Mirko napisao je dojmove u knjizi utisaka kod Petrova groba, a svi se potom potpisali. Pošto su zahvalili ljubaznim domaćinima te napravili zajedničku fotografiju pokraj travničke župne crkve i krenuli nazad put Sarajeva. Zahvalili su dobrom Bogu dobrom na ovako lijepo doživljenoj i prelijepo osmišljenoj nedjelji Caritasa. (kta)

