Vatikan, 17. prosinac 2018.

Ove treće nedjelje došašća liturgija nas poziva na radost – rekao je papa Franjo u nagovoru uz molitvu Anđeoskog pozdravljenja na Trgu svetoga Petra, 16. prosinca 2018. i istaknuo – Prorok Sefanija obraća se ovim riječima malom dijelu izraelskog naroda: „Klikći od radosti, Kćeri sionska, viči od veselja, Izraele! Veseli se i raduj se iz sveg srca, Kćeri jeruzalemska!“ (Sef 3,24). Klicati od radosti, radovati se, to je poziv ove nedjelje. Stanovnici su svetog grada pozvani radovati se jer je Gospodin opozvao svoju osudu (Sef 3,15).

Bog je oprostio, nije kaznio! – rekao je Papa i nastavio – Prema tome, narod nema razloga za žalost i obeshrabrenje, nego sve vodi prema radosnoj zahvalnosti Bogu koji uvijek želi otkupiti i spasiti one koje ljubi. Ljubav je Gospodnja prema Njegovom narodu neprestana, može se usporediti s nježnošću oca prema djeci, zaručnika prema zaručnici, kao što kaže Sefanija: „On će se radovati tebi pun veselja, obnovit će ti svoju ljubav, kliktat će nad tobom radosno“ (Sef 3,17) – napomenuo je Papa te dodao - Ova treća nedjelja došašća zove se nedjelja radosti.

Taj je prorokov apel osobito prikladan u vremenu kada se pripremamo za Božić, jer se odnosi na Isusa, Emanuela, Boga koji je s nama – rekao je Sveti Otac – Njegova je prisutnost izvor radosti. Naime, Sefanija naviješta: „Gospodin, kralj Izraelov, u sredini je tvojoj!“ I odmah nakon toga ponavlja: „Gospodin, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, silni spasitelj!“ (Sef 15,17). Ta poruka očituje svoj puni smisao u trenutku Marijina navještenja, o kojem govori evanđelist Luka.

Riječi koje je anđeo Gabrijel rekao Djevici Mariji, kao jeka su prorokovih riječi: „Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!“ (Lk 1,28) – citirao je papa Franjo i objasnio – Taj „raduj se“ on kaže Mariji. U udaljenom selu u Galileji, u srcu mlade žene nepoznate svijetu Bog je zapalio iskru sreće za cijeli svijet. Danas je isti navještaj upućen Crkvi koja je pozvana prihvatiti evanđelje kako bi se ono utjelovilo, odnosno pretvorilo u konkretni život.

Evanđelje Crkvi i svima nama kaže: „Raduj se, mala kršćanska zajednico, siromašna i ponizna, ali lijepa u mojim očima, jer žudiš za mojim kraljevstvom, gladna si i žedna pravde, strpljivo gradi mir, nemoj priželjkivati biti uz moćnike koji su na vlasti, nego vjerno ostani uz siromašne. I tako se nećeš ničega bojati, jer će tvoje srce biti radosno – rekao je Papa i napomenuo – I sveti Pavao nas danas potiče da ne budemo zabrinuti ni za što, nego da u svemu, molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem, očitujemo svoje molbe Bogu (Fil 4,6).

Svijest da se u teškoćama uvijek možemo obratiti Gospodinu i da On nikada ne odbija naše molbe, veliki je razlog za radost – rekao je Sveti Otac i naglasio – Nikakva briga, ni strah, nikada nam neće uspjeti oduzeti spokoj koji ne dolazi od ljudskih stvari i utjeha; taj spokoj dolazi od Boga, od svijesti da Bog s ljubavlju vodi naš život, i da to uvijek čini. Pa i usred problema i trpljenja, ta sigurnost potiče nadu i hrabrost.

No, da bismo prihvatili Gospodinov poziv na radost, moramo biti spremni dovesti se u pitanje – rekao je papa Franjo i protumačio – Baš kao i oni koji nakon što su saslušali propovijed Ivana Krstitelja pitali su ga: Ti tako propovijedaš. A mi, što trebamo činiti? (Lk 3,10). To je pitanje prvi korak obraćenja na koje smo pozvani u ovo vrijeme došašća. Svatko se od nas mora pitati: što trebam činiti? Neka nam Blažena Djevica Marija, koja je naša majka, pomogne otvoriti svoje srce Bogu koji dolazi kako bi On obuzeo radošću sav naš život – zaključio je Papa. (kta/rv)