Vatikan, 17. prosinac 2018.

Nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja, na treću nedjelju došašća, 16. prosinca 2018. Papa se obratio brojnoj djeci i mladima iz Rimske biskupije, koji su na Trg svetoga Petra donijeli kipiće Djeteta Isusa koje će u božićnoj noći staviti u jaslice.

Njima, koji su ujutro sudjelovali na tradicionalnoj Misi u vatikanskoj bazilici, s kardinalom Angelom Comastrijem, Papa je povjerio posebnu zadaću – da se saberu u molitvi pred jaslicama, čuvajući u srcu poseban osjećaj po kojemu će biti slični Isusu.

Draga djeco, kada se u svojemu domu budete sabrali u molitvi pred jaslicama, upravljajući pogled na Djetešce Isusa, osjetit ćete čuđenje… pitat ćete me što znači 'čuđenje'; to je snažniji osjećaj, to je više od običnoga osjećaja – objasnio je Papa. To znači vidjeti Boga. Čuđenje zbog velikoga otajstva Boga koji je postao čovjekom; a Duh Sveti će vam staviti u srce Isusovu poniznost, nježnost i dobrotu. Isus je dobar, Isus je nježan, Isus je ponizan. To je pravi Božić! Nemojte zaboraviti. Neka bude tako za vas i vaše obitelji – rekao je papa Franjo te na kraju blagoslovio sve kipiće Djeteta Isusa. (kta/rv)