Novi Travnik, 16. prosinac 2018.

U subotu, 15. prosinca 2018., na spomendan blaženih Drinskih mučenica u samostanu sestara Kćeri Božje Ljubavi u Novom Travniku, svečanom Svetom misom koju je predslavio fra Julijan Madžar, župni vikar župe sv. Mihovila - Ovčarevo uz koncelebraciju vlč. Marka Majstorovića, a drugi svećenici ovog kraja bili su dio zajedničkog blagovanja za obiteljskim stolom.

Poruka propovjednika išla je u duhu života Drinskih mučenica: “Ljubav ne pamti zlo, sve zaboravlja i oprašta. Ljudi najčešće smatraju da je mučenik samo osoba koja je doživjela nešto ogromno u životu, ali to nije istina. Na neki način, svaka osoba koja želi biti djelotvoran kršćanin odlučuje se za mučeništvo! Najbolji ćemo svjedoci biti onda kad budemo imali samo jednu stvar u svome srcu, a to je ljubav. Sestre Antonija, Berchmana, Jula, Krizina i Bernadeta ostavile su svoj trag. I mi smo baštinici njihova mučeništva. Baštinici svetosti u svijetu bezumnog nasilja, bolne ispraznosti, ravnodušnosti, u svijetu u kojem riječ dostojanstvo gubi svoje značenje. E, tu nam valja razumjeti da je svaka isključivost, svaki nemar za drugoga – zlo. Postoji samo jedan odgovor, a to je – Život po Govoru na gori u svako vrijeme i u svako nevrijeme. Odnosno živjeti ljubav, a to su nam svete sestre pokazale.” (kta/i.l.)

foto