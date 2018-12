Vatikan, 16. prosinac 2018.

Služiti siromašnima, odbačenima i marginaliziranima – prema riječima pape Franje život radošću ispunja logika služenja drugima, a ne da drugi služe nama. U posljednjem tweetu Papa nas stoga poziva da živimo kako bismo služili. Taj je poticaj dao više puta tijekom svojega papinstva. Tako je 28. srpnja 2013. godine, na misi u Riju de Janeiru, u prigodi Svjetskoga dana mladih, istaknuo kako služiti znači dopustiti da se naš život poistovjeti s Isusovim, da ima njegove osjećaje, njegove misli i djelovanje. Isusov je život, život za druge; život služenja – rekao je Papa.

Vrlo je važan i odnos između moći i služenja. Na misi u kapeli Doma svete Marte 21. svibnja 2013. godine, Papa je podsjetio da Isus nije došao da bi mu služili, nego je došao služiti. Njegovo je služenje bilo upravo služenje križa; snizio se do smrti, do smrti na križu, i to za nas, kako bi nama služio, kako bi nas spasio – napomenuo je Sveti Otac.

Nisu, međutim, rijetke situacije u kojima umjesto da služimo drugima, mi se služimo drugima. Komentirajući, na misi u Domu svete Marte 6. studenog 2015. godine, prispodobu o nepoštenom upravitelju, papa Franjo je napomenuo da ima također svećenikā i biskupā karijerista i privrženih novcu. Umjesto da služe Crkvi – upozorio je – oni se služe njome, čineći ju „špekulantskom“ i „mlakom“.

Što znači služiti? Na to je pitanje Papa odgovorio tijekom posjeta Centru Astalli, 10. rujna 2013. godine, te kazao da služiti znači s pažnjom prihvatiti osobu koja dolazi; znači sagnuti se nad onoga kojemu je potrebna pomoć i pružiti mu ruku, bez računice, bez straha, nježno i s razumijevanjem, kao što se Isus sagnuo da bi apostolima oprao noge. Služiti znači raditi uz najpotrebitije, uspostaviti s njima prije svega ljudske odnose, blizinu i solidarnost – istaknuo je Papa.

Postoji pravilo – rekao je pak papa Franjo u propovijedi na misi u Domu svete Marte 26. travnja ove godine – koje vrijedi za cijeli život: kršćanin živi da bi služio, a ne da mu se služi. Mnogi muškarci i žene u prošlosti, koji su ozbiljno shvatili to načelo – podsjetio je Papa – ostavili su tragove istinskih kršćana, tragove ljubavi i služenja. (kta/rv)