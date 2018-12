Sarajevo, 13. prosinac 2018.

„Dobro hoće da bude bolje, bolje da postane najbolje, a samo tupo i glupo misli da je dovoljno samo sebi i da je dobro onakvo kakvo je.“ Ivan Meštrović, Radovi – umjesto predgovora, 10. prosinca 1933.

Da ljudska glupost nema granica, to se nesmanjenim intenzitetom, uvijek iznova, potvrđuje u svakodnevici. No kada ona poprimi epidemične razmjere izišavši ih okvira pojedinačnoga pa postane dio jedne perfidne politike i obmanjivačkoga stila komuniciranja s javnošću, onda se identificira kao dalekosežno opasna strategija s manje ili više poznatim središtima upravljanja. Jer pojedinac si može dopustiti da – kako bi narod rekao – svašta „trabunja“ na bilo koju temu, ali ako si nađe istomišljenike koji jednako čine, a k tomu predstavljaju cijele zajednice, politike ili narode, onda njihova glupost nimalo nije bezazlena. Ona je – kako netko reče – često okrutnija u posljedicama nego pakost u namjeri. Upravo se to otkriva u odnosu tzv. međunarodne zajednice prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini te posljedično i prema cjelokupnoj ovoj zemlji.

Kamen mentalnoga spoticanja i podloga novih očitovanja (nekadašnjih) predstavnika te „zajednice“, ovoga su puta bili rezultati Općih izbora u BiH 2018., točnije izbora člana Predsjedništva BiH, i reakcije koje su uslijedile.

Premda su i onako odreda ostali u lošem sjećanju Hrvatima, trojica su se bivših visokih predstavnika međunarodne zajednice potrudila podsjetiti zašto spadaju među one čije ime najmalobrojniji narod u BiH najčešće ne voli ni spomenuti. Naime,Šveđanin Carl Bildt (na ovoj dužnosti bio od prosinca 1995. do lipnja 1997.), Britanac Paddy Ashdown (lipanj 2002. – siječanj 2006.), i Nijemac Christian Schwarz-Schilling (siječanj 2006. – lipanj 2007.) pisali su 6. prosinca 2018. visokoj predstavnici EU-a za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Federici Mogherini i svim ministrima vanjskih poslova država članica Europske unije kako bi upozorili na „uplitanje Hrvatske u političke procese u BiH“. Uz ostalo su istaknuli kako ne vide ništa loše u tomu što su Bošnjaci izabrali člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskoga naroda, jer „niti Ustav BiH, niti Izborni zakon BiH ne tvrde da članove Predsjedništva moraju izabrati članovi njihove 'vlastite skupine'“.

Zabrinuti očito da bi povijest njihove i onako otužne političke uloge mogla ocijeniti kao potpuni promašaj, odlučili su, eto, reagirati da u krajnjem slučaju mogu kazati kako su „upozoravali“. S obzirom da se često kite floskulama kako „dovoljno dobro poznaju situaciju u BiH“, nemoguće je da nisu znali za događanja koja su prethodila potpisivanju Daytonskoga mirovnoga sporazuma 1995. te tko je sve i pod kojim uvjetima službeno u Elizejskoj palači u Parizu 14. prosinca 1995. stavio potpis na taj (ne)sporazum. Teško je za povjerovati da nisu čuli za vojni dogovor hrvatske i bošnjačke strane u Splitu 12. ožujka 1994. i sporazum u Washingtonu, šest dana poslije, čime je stvorena Federacija BiH koja je trebala konfederirati s Republikom Hrvatskom! Pod „nevjerojatno“ spada i činjenica da ne znaju kako je BiH prema Ustavu (koji je zapravo Aneks 4 Daytonskog sporazuma), pored ostaloga, država triju jednakopravnih konstitutivnih naroda... A vjerojatno ne postoji nitko normalan tko bi mogao utvrditi da bi bilo ijednoga od ovih dogovora da nije bilo Republike Hrvatske i da su kojim slučajem tada Bošnjaci spomenuli kako će jednoga dana, zbog svoje višebrojnosti, izigrati političku volju Hrvata i nametati im predstavnike na bilo koju razinu vlasti.

