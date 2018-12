Vatikan, 13. prosinac 2018.

O 27. susretu Vijeća kardinala s papom Franjom od 10. do 12. prosinca u Vatikanu novinare je 12. prosinca izvijestio predstojnik Tiskovnog ureda Svete Stolice Greg Burke.

Na zasjedanju su sudjelovali kardinali Oscar Rodriguez Maradiaga, Reinhard Marx, Sean Patrick O’Malley, Giuseppe Bertello i Osvald Gracias. Kardinal državni tajnik Pietro Parolin bio je odsutan jer je predstavljao Svetu Stolicu na međunarodnoj konferenciji u Marakešu, a Papa je izostao samo u tijeku opće audijencije.

S obzirom na zaključke posljednjega zasjedanja Vijeća od 10. do 12. rujna o dotadašnjem radu i sastavu Vijeća kao i zbog starosti nekih od članova Papa je krajem listopada pismeno zahvalio na dosadašnjem zauzetom radu kardinalima Georgeu Pellu, Javieru Errazurizu i Laurentu Monsengwu Pasinyaju. S obzirom na trenutačno stanje u radu Vijeća, zasad nisu predviđena nova imenovanja, istaknuo je Burke, prenosi Vatican News.

Zasjedanja su se održavala od 9 do 12.30 sati i od 16.30 do 19 sati. Razmatrane su teme troškova Svete Stolice, susreta s predsjednicima biskupskih konferencija o sprečavanju zlostavljanja djece i odraslih ranjivih osoba od 21. do 24. veljače 2019. u Vatikanu, te Apostolska konstitucija o Rimskoj kuriji radnog naslova Predicate evangelium. Kardinali su također podrobno razmotrili pitanja vezana uz Dikasterij za komunikaciju. Na kraju je prof. Vincenzo Bonomo, rektor Lateranskoga sveučilišta i savjetnik Države Grada Vatikana izvijestio kardinale o njezinim novim zakonskim propisima. Sljedeći susret Vijeća kardinala najavljen je od 18. do 20. veljače 2019. godine.

Vijeće kardinala osnovao je godine 2013. papa Franjo s namjerom da ga savjetuje u upravljanju općom Crkvom i sa zadatkom da prouči projekta nove Apostolske konstitucije o Rimskoj kuriji. Prvo zasjedanje održano je od 1. do 3. listopada 2013. godine.

Izjavu predstojnika Tiskovnog ureda Svete Stolice možte pogledati ovdje. (kta/ika)