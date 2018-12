Vatikan, 13. prosinac 2018.

Oko 70 žena koje rade na provođenju zakonitosti na pet kontinenata, sutkinje, odvjetnice i javne tužiteljice, sastale su se 9. i 10. studenog 2017. godine u Vatikanu, u svrhu da razmjene iskustava i razmatranja novih načina ili poboljšanja već postojećih, u borbi protiv kriminala i trgovine ljudima. Susret koji će se održati 12. i 13. prosinca također u Vatikanu, nastavak je te konferencije iz 2017. godine. Ponovo ju je organizirala Papinska akademija znanosti, te su i ovaj put sudionici žene. Naime, primjećuje se da su žene pozornije na svaku pojedinačnu osobu koja trpi i osjetljivije na pravdu i solidarnost.

Novost je da će se konferencija ove godine posebno usredotočiti na probleme afričkog kontinenta. Predstavljajući taj susret, biskup Marcelo Sanchez Sorondo, kancelar Papinskih akademija znanosti i društvenih znanosti, istaknuo je da su upravo zahvaljujući apelima pape Franje, Ujedinjeni narodi među svoje ciljeve održivog razvoja, uključili zauzetost za usvajanje hitnih i učinkovitih mjera za iskorjenjivanje prisilnog rada, za okončanje modernog ropstva i trgovine ljudima, te za osiguranje zabrane i ukidanja najgorih oblika dječjeg rada, uključujući i regrutiranje djece vojnika, te da će do 2025. godine zaustaviti rad maloljetnika u svim oblicima. Tako su i 193 države članice Ujedinjenih naroda usvojile taj cilj nakon povijesnog govora pape Franje u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u rujnu 2015. godine.

Papa Franjo i njegov prethodnik papa emeritus Benedikt XVI. zaključili su da je trgovina ljudima težak zločin protiv čovječnosti, jer njegove žrtve podnose najgori oblik isključenosti. Upravo te žrtve bit će u središtu radova konferencije. Fizičko nasilje koje one podnose još više utječu na dostojanstvo osobe i na njezinu dušu. I to je najdublja i najteža rana koju valja izliječiti. Biskup Sanchez Sorondo je naglasio da prisilna prostitucija oštećuje sposobnost žene da bude s drugima, jer izaziva predrasude pred svakim osjećajem prijateljstva, povjerenja i samopoštovanja. Takva žena često trpi i zbog „izdaje ljubavi“ i od onih koji bi je trebali voljeti kao što su to roditelji i zaručnici. Ta se izdaja doživljava gore nego smrt.

No, i poniženje prisilnim radom i oduzimanjem organa dovodi do toga da žrtva sebe doživljava kao sredstvo ili vlasništvo drugoga, te da je postala stvar. Suci su pozvani posvetiti posebno veliku pažnju potrebama tih žrtava – rekao je papa Franjo u lipnju 2016. govoreći na konferenciji o trgovini ljudima i naglasio – one su prve kojima treba vratiti dostojanstvo i ponovo ih uključiti u društvo, te se za njih moramo boriti protiv trgovaca i krijumčara. Nažalost broj žrtava trgovine ljudima raste; bitan korak je postići što stvarnije procjene. Sadašnje procjene govore o 50 milijuna žrtava na godinu, s vrlo visokim postotkom onih koje dolaze iz Afrike. (kta/rv)