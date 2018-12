Sarajevo, 12. prosinac 2018.

Tijekom prosinca 2018. iz tiska je izišao deseti broj glasila Vicepostulature sluge Božjega fra Lovre Milanovića.

U uvodniku pod naslovom "Istinski smisao slavlja Božića", urednik glasila i vicepostalutor fra Marijan Karaula piše sljedeće: Poštovani čitatelji, kada bismo među vjernicima bilo koje naše župe ili pak na nekoj višoj razini proveli referendum s pitanjem koji im je najdraži kršćanski blagdan, zacijelo bi to, bez premca, bio blagdan Božića. Mnogi ga nazivaju najdražim i najradosnijim. U odgovoru na pitanje zašto je to tako ne bi, zacijelo, bilo baš nekog prevelikog jedinstva te bismo susreli toliko najrazličitijih razloga po čemu nam je upravo Božić prirastao srcu koliko smo i sami po mnogočemu različiti. Spomenimo samo neke razloge. Božić neki pamte po adventskoj i napose božićnoj razmjeni darova, po stolu s raznovrsnom hranom, božićnom drvcu i bogatstvu ukrasa na njemu… Stariji će se sjetiti blagdana Božića kakav je nekad bio; sjetit će se starih narodnih običaja Badnje večeri: unošenja slame i dječje igre na njoj, blagoslovne molitve, svečane večere i pravljenja jaslica. Mlađi neće zaboraviti istaknuti odlaženje na polnoćku, a neki i petarde… Netko će se sjetiti pa reći da je to blagdan obitelji ispunjen radošću i druženjem s najbližima i najdražima… itd. Je li sve ovo spomenuto važno? Jest, lijepo je to i važno, ali nije najvažnije! Ne iscrpljuje se, naime, slavljenje Božića posve u tim našim starim i lijepim narodnim običajima koje najčešće prate dugotrajne i financijski iscrpne priprave. Sve to, istina, govori o Božiću i, kako je to nedavno rekao papa Franjo dok je zahvaljivao darovateljima za ovogodišnje jaslice i visoko božićno drvce na Trgu sv. Petra, „pomaže razmišljati o otajstvu Boga, koji je postao čovjekom, kako bi bio blizu svakome od nas“. No, što je uistinu vrijedno i koji je, zapravo, smisao slavljenja Božića? Kako slaviti ovaj blagdan? Najkraće rečeno: Božić nije tek puki vjerski folklor nego bi trebao biti izvrsna prigoda za promjenu srca, stava i svakodnevne vjernički prakse u pozitivnom i kvalitetnom smjeru. Trebala bi to biti prigoda da svoje srce nakitimo vrijednostima koje je upravo nama ljudima donio Isus iz Nazareta, čiji rođendan tako svečano slavimo. U tom smislu, uz želju da se duhovno i duševno okoristite tekstovima ovoga broja fra Lovrina glasnika, od srca vam čestitam blagdan Božića i želim svako dobro u novoj 2019. godini! (kta)