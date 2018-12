Zagreb, 12. prosinac 2018.

Nakon dvadeset i pet godina kako je sa zagrebačkog Zapadnog kolodvora prema mjesecima okupiranoj Lašvanskoj dolini krenuo prvi konvoj s hranom, lijekovima i drugim medicinskim potrepštinama, na istom mjestu polaska 10. prosinca 2018. su se ponovno okupili mnogi sudionici humanitarnog konvoja „kruha, ljubavi i nade“ - Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu. Okupili su se liječnici tijela, liječnici duha franjevci-svećenici, vozači, novinari i djeca kod spomen-ploče koja i danas bilježi sjećanja na tragediju i tugu jednog vremena, ali ujedno i svjedoči nasvjetliji primjer ljudske solidarnosti i plemenitosti nakon Drugog svjetskog rata. Bila je to zajednički organizirana humana misija akcije Bijeli put iz Zagreba i humanitarno-karitatvne udruge Kruh svetog Ante Franjevačke provincije Bosne Srebrene, ujedinjeni u pronositelje mira i dobra, predvođeni zapovjednikom konvoja Hermanom Vukušićem i dr. Slobodanom Langom, do tada napaćenih ljudi u Srednjoj Bosni. Bio je to dokaz da hrvatski narod može i zna činiti dobro, upravo onda kada je to najpotrebnije, istodobno šaljući jasnu poruku svijetu da se mora spriječiti genocid naroda koji je ostao u totalnom ratnom okruženju, kao i bolnica, koja se nalazila u župnoj franjevačkoj crkvi, bila je pretrpana ranjenicima i u nestašici hrane, osnovnih lijekova i medicinske opreme.

Pod Visokim pokroviteljstvom Grada Zagreba i gradonačelnika Milana Bandića svečano obilježavanje 25. obljetnice počelo je u ponedjeljak, 10. prosinca na Dan ljudskih prava, točne u podne na zagrebačkom Zapadnom kolodvoru, molitvom koju je predvodio umirovljeni vojni biskup Juraj Jezerinac, zatim prigodnim obraćanjima i sjećanjima na to vrijeme zapovjednik konvoja Herman Vukušić, voditelj Kruha sv. Ante fra Stipo Karajica i u ime franjevaca gučogoranskog samostana i svih sudionika konvoja fra Velimir Valjan.

Obilježavanje obljetnice je nastavljeno u nadbiskupijskoj dvorani Vijenac u Zagrebu, u organizaciji Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog instituta za povijest organiziranim predstavljanjem knjige Od vila ilirskih do Bijeloga puta stranputicama bosanske i hercegovačke povijesti, autora prof. dr. sc. Ive Lučića, na kojem su uz autora knjige govorili prof. dr. Mladen Ančić, dr. sc. Mario Jareb i dr. med. Ivan Bagarić.

Obilježavanje 25. obljetnice konvoja bit će zaključeno 19. prosinca organiziranim polaskom iz Zagreba u Novu Bilu, posjetom bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“ i susretom s bolesnicima i medicinskim osobljem, te Misom u 18 sati u župnoj crkvi Svetog Duha u Novoj Biloj, koju će predslaviti nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, u zajedništvu s drugim okupljenim svećenicima, vjernicima Lašvanske doline i sudionicima konvoja. (kta)



foto