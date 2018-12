Kotor, 9. prosinac 2018.

Svetog Tripuna i ove godine je 6. prosinca pohodio sveti Nikola, zaštitnik djece, pomoraca, ribara, djevojaka, siromaha, studenata, farmaceuta, pekara, zatvorenika, trgovaca, putnika, koji je uz pomoć malih anđela podijelio oko tristo poklon paketića, djeci koja su nestrpljivo iščekivala njegov dolazak i darove, objavljeno je na mrežnoj stranici Kotorske biskupije.

Svetu misu predvodio je don Ante Dragobratović, župnik župe Sv. Mateja apostola i evanđelista – Dobrot, a propovijedao don Anton Belan, generalni vikar Kotorske biskupije.

Katedrala je bila ispunjena djecom, radošću, smijehom, pjesmom i molitvom za sve žive i mrtve pomorce.

U prigodnoj propovijedi don Anton je, između ostaloga kazao: „Sva povijest grada Kotora i Boke pisana je na moru, zato nema crkve koja nema sliku, oltar ili je posvećena Svetom Nikoli. Naš grad kroz povijest imao je pet crkava u čast Svetome Nikoli. Nije toliko imao ni grad Bari. Prije nego su Svečeve moći 1087. godine iz današnje Turske prenesene u talijanski Bari, taj grad je imao dvije crkve posvećene njemu i treću novu sadašnju baziliku Svetog Nikole, u kojoj od 1087. počivaju njegovi zemni ostaci.

Zašto se okupimo u ovolikom broju baš na ovaj blagdan?

Zato što je on sudbinski vezan za egzistenciju čovjeka koji je živio od mora. To su generacije i generacije vezane za toga Sveca. Ploviti se bez njegovog imena nije moglo, brodovi su nosili njegovo ime, svaki dan na brodu je počinjao i završavao sa molitvom Bogu i u čast svetome Nikoli. Sve što je Boka stekla kroz umjetnost, povijest, stekla je zahvaljujući moru i svetome Nikoli, i vidite kako je to duboko u genima bokeljskog čovjeka taj svetac ostao urezan…“

Prema tradiciji mornari Bokeljske mornarice čuvali su oltar svetoga Nikole na kojem je slika iz 18. stoljeća poznatog mletačkog slikara Pietra Antonia Novellija, iz nekadašnje crkve Svetog Nikole u Kotoru, a koja se nalazila na mjestu gdje je danas jedan kafić. Zvono s te crkve danas se nalazi u gradskom tornju.

Nakon Mise u katedrali je upriličen susret vjeroučenika sa svetim Nikolom. Pjevao je dječji zbor kotorske katedrale, a nastupio je i mandolinski orkestar HGD-a “Tripo Tomas”. (kta)

Foto: Boka News

