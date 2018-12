Vatikan, 9. prosinac 2018.

„Evo me“ ključna je riječ koja znači povjeravati se Bogu svaki dan kao Marija – rekao je papa Franjo u nagovoru uz molitvu Anđeo Gospodnji na svetkovinu Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, 8. prosinca 2018. na Trgu svetoga Petra u Vatikanu i istaknuo – Današnja nam Božja riječ predstavlja alternativu. Naime, prvo čitanje liturgije toga dana govori o čovjeku koji je na početku Bogu rekao NE. Evanđelje pak govori o Mariji koja je prilikom navještenja Bogu rekla DA. U oba čitanja Bog traži čovjeka. No, u prvom je slučaju išao Adamu nakon što je sagriješio i pitao ga: „Gdje si?“ (Post 3,9). Adam je odgovorio: „Sakrio sam se“ (Post 3,10). Međutim, u drugom je slučaju išao Mariji koja je bila bez grijeha i koja je odgovorila: „Evo službenice Gospodnje“ (Lk 1,38).

„Evo me“ suprotno je od onoga „sakrio sam se“ – rekao je Papa i naglasio – „Evo me“ otvara Bogu, dok grijeh zatvara, isključuje, čini da ostanemo sami sa sobom. „Evo me“ ključna je riječ života koja označava prijelaz iz horizontalnoga života usredotočenoga na sebe i svoje potrebe, u vertikalni život koji se vinuo Bogu. „Evo me“ znači biti na raspolaganju Gospodinu, to je lijek za sebičnost, protuotrov za nezadovoljan život kojem uvijek nešto nedostaje.

„Evo me“, sredstvo je protiv starenja grijeha i terapija kako bismo ostati mladi iznutra – rekao je Sveti Otac i nastavio – „Evo me“ znači vjerovati da Bog vrijedi više od našega JA. To znači okladiti se na Gospodina i biti poslušan Njegovim iznenađenjima. Zato reći mu „evo me“, najveća je pohvala koju mu možemo ponuditi. Zašto tako ne započeti svoje dane? Bilo bi lijepo svako jutro reći: „Evo me Gospodine, neka se tvoja volja danas izvršava u meni“.

Marija je onome „evo me“ dodala: „Neka mi bude po tvojoj riječi“ – rekao je papa Franjo i primijetio – Nije rekla „neka bude po mojoj“, nego, „neka bude po Tvojoj“. Nije postavila granice Bogu. Nije mislila: „Malo ću se posvetiti Njemu, požurit ću se i poslije činiti ono što hoću“. Ne, Marija nije Gospodina ljubila kada joj je odgovaralo i na mahove. Živjela je u svemu i za sve s povjerenjem u Boga. To je tajna života. Sve može onaj koji u svemu ima povjerenja u Boga.

No, Gospodin trpi kada mu odgovaramo kao Adam: „Pobojah se pa se sakrih“ – rekao je Papa i istaknuo – Bog je Otac, najnježniji među očevima, i želi da djeca imaju povjerenja u Njega. Međutim, koliko puta sumnjamo u Njega, mislimo kako bi nam mogao poslati neke kušnje, lišiti nas slobode i napustiti nas. To je velika prijevara, iskonska i đavolska napast: podvaliti nepovjerenje u Boga. Marija je tu prvu napast pobijedila sa svojim „evo me“. I danas gledamo na ljepotu Blažene Djevice Marije, koje se rodila i živjela bez grijeha, te je uvijek bila poslušna i otvorena Bogu.

To ne znači da je njezin život bio lagan – rekao je Sveti Otac i dodao – Biti s Bogom, ne rješava probleme čarobno. Na to podsjeća zaključak današnjega evanđelja: „I anđeo otiđe od nje“ (Lk 1,38). Otići, to je snažan glagol. Anđeo je Djevicu Mariju ostavio samu u teškoj situaciji. Znala je da će postati Majka Božja, no anđeo to nije protumačio drugima. Problemi su počeli odmah; sjetimo se neredovitog i nezakonitog položaja u kojem se našla, Josipovih muka, životnih planova koje je morala ostaviti i pitanja „Što će ljudi reći?“

No, Marija je stavila povjerenje u Boga ispred problema – rekao je papa Franjo i napomenuo – Anđeo ju je ostavio, ali vjerovala je da je s njom i u njoj ostao Bog. Imala je povjerenja. Bila je sigurna da će s Gospodinom, iako možda na neočekivan način, sve biti dobro. To je mudro ponašanje: ne živjeti oviseći o problemima, misleći kada završi jedan, pojavit će se drugi, nego pouzdajući se u Boga i povjeravajući se Njemu svaki dan: „Evo me!“ Molimo Bezgrešnu Djevicu Mariju milost da tako živimo – zaključio je Papa. (kta/rv)