Sarajevo, 8. prosinac 2018.

U Narodnom pozorištu u Sarajevu, u večernjim satima 7. prosinca 2018., uoči svetkovine Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije, organizirano je svečano zatvaranje Jubilarne godine sluge Božjeg nadbiskupa Josipa Stadlera i proslava dana Sarajevske provincije Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije sestara Služavki Malog Isusa. Obilježavanjem Stadlerovih jubileja sestre Služavke Maloga Isusa željele su sa širom javnošću Bosne i Hercegovine proslaviti 100. obljetnicu smrti sluge Božjeg nadbiskupa Stadlera, utemeljitelja Družbe sestara Služavki Maloga Isusa, 150. obljetnicu njegova svećeničkog ređenja i 175. obljetnicu rođenja.

Provincijska glavarica s. Maria-Ana Kustura i vrhovna glavarica Družbe s. Marija Banić već na ulazu poželjele su dobrodošlicu brojnim uzvanicima, među kojima su bili: nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini mons. Luigi Pezzuto, visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko i mnogi drugi.

Na početku programa sestre Sarajevske Provincije Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije i djeca Stadlerovog Dječjeg Doma Egipat, predvođeni autorima teksta i glazbe Jelenom Đuraš Gleđ i Stijepom Gleđ Markos, izveli su skladbu „Josip Stadler“.

Pozdrav svim nazočnima uputila je provincijska glavarica s. Maria-Ana Kustura ističući da „u ovom hramu kulture“ žele „odati počast onome koji je ostavio svoj pečat kulture u našem dragom gradu na Miljacki - Sarajevu, dr. Josipu Stadleru, vrhbosanskom nadbiskupu“. „Sluga Božji, naš utemeljitelj Stadler, punih 37 godina svoje pastirske službe ugradio je u njemu dragu zemlju Bosnu i Hercegovinu, od kad je 11. siječnja 1882., netom zaređen za nadbiskupa vrhbosanskog, poljubio tlo ove zemlje rekavši: Bosno moja, od sada sam ja tvoj i Ti si moja. Tijekom svoje pastirske službe, potvrdio je te riječi, ulažući sve svoje darove, a bilo ih je mnogo, u izgradnju ove, uvijek napaćene zemlje. Večeras je pred nama lik dr. Josipa Stadlera: graditelja, pisca, teologa i filozofa, utemeljitelja naše Družbe Sestara Služavki Maloga Isusa, kulturnog preporoditelja Bosne i Hercegovine i iznad svega, oca siromaha kojima je posvetio cijeli svoj život“, kazala je s. Maria-Ana te zahvalila predstavnicima Narodnog pozorišta, svim izvođačima i svim prisutnima, a posebno redatelju gosp. Jakovu Sedlaru.

Potom je u ime Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije „Komorni zbor svetog Franje Asiškog“, pod vodstvom autora teksta i glazbe don Dragana Filipovića, otpjevao pjesmu: „Ljubim te, mali Isuse“.

Postulator kauze sluge Božjeg nadbiskupa Stadlera mons. Pavo Jurišić u prigodnoj riječi istaknuo je da je nadbiskup Stadler „duhovni velikan koji je ostavio neizbrisiv trag u crkvenoj i političkoj povijesti Bosne i Hercegovine, ali i povijesti hrvatskog naroda“. „Sestre su ovu godinu proglasile godinom Stadlerovih jubileja, jer uz 100. obljetnicu smrti, ove se je godine poklopila i 150. obljetnica njegova svećeništva, jer je zaređen 6. lipnja 1868. u Rimu, kao i 175. obljetnica njegova rođenja u Slavonskom Brodu 24. siječnja 1843. Ovi su nas datumi okupljali tijekom ove godine na svim onim mjestima koja su obilježena zemaljskim hodom sluge Božjega Josipa Stadlera. Danas i sutra ovdje smo u Sarajevu uz njegov grob u sarajevskoj prvostolnici. Sarajevo je mjesto u kojem je sluga Božji proveo plodnih 36 godina svoga života kao vrhbosanski nadbiskup. Ovdje je on uz pomoć Božju pozvao u život svoju družbu siromaha, sestre Služavke Maloga Isusa. One su njegova živa duhovna baština koja i dalje promiče djelo svoga Utemeljitelja. One su njegov spomenik. Kao postulator kauze sluge Božjega Josipa Stadlera radujem se da smo kroz ova zadnja skoro dva desetljeća mogli sudjelovati u mnogim projektima kojima smo u katoličkoj i društvenoj javnosti probudili uspavani interes za ovoga velikana koji nas je svojim radom toliko zadužio i obogatio“, kazao je mons. Jurišić.

Nakon što je poznati kantautor crkvene glazbe Luka Balvan sa svoje dvije male kćerkice u ime Banjalučke biskupije otpjevao poznati psalam „Gospodine, Ti si pastir moj” (Ps 23), svoj pozdrav svim nazočnima uputila je vrhovna glavarica Družbe Služavki Malog Isusa s. Marija Banić koja je izrazila uvjerenje da je „danas i naš otac utemeljitelj sluga Božji Josip Stadler s nama i da se s nama raduje, jer ljubav sve spaja, sve povezuje, sve ujedinjuje. „Ova svečana akademija imala je za cilj da odamo počast čovjeku koji je omilio Bogu i ljudima, usprkos činjenici da je bio znak osporavan; čovjeku koji je svojim životom slavio Boga i neumorno radio za spas duša, ne živeći za sebe, nego za Boga i bližnjega; čovjeku koji nas je toliko zadužio, nas Služavke Maloga Isusa, ali ne samo nas, nego i Vrhbosansku nadbiskupiju, Crkvu u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, rekla bih i šire, zapravo svakog čovjeka s kojim se susreo, jer u njegovu srcu nije bilo ničeg doli ljubavi… Ovo naše slavlje bit će potpuno ako nam svjetlo života sluge Božjeg Josipa Stadlera bude svijetlilo na našem životnom putu, ako i mi poput njega budemo svijetlili svjetlom vjere, ufanja i ljubavi, ostvarujući Božji plan koji Bog ima sa svakim od nas. To ce pridonijeti i proslavi sluge Božjega Josipa Stadlera, njegovu proglašenju blaženim“, kazala je s. Marija.

Pošto je Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler“ pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića, otpjevao skladu Michaela Hallera „Tu Es Petrus“, prvak hrvatskoga glumišta prof. Joško Ševo izveo je monolog Orsata iz Dubrovačke trilogije Iva Vojnovića i pjesmu Nadbiskupu Stadleru Izidora Poljaka. Zatim je Zbor sestara Splitske provincije sv. Josipa je, prema tekstu don Ante Mateljana i na glazbu don Šime Marovića, izveo skladbu „Bogu i sirotinji“.

Nazočni su potom imali prigodu pogledati kratki film režisera Jakova Sedlara pod naslovom: „Nadbiskup Stadler i Družba Sestara Služavki Maloga Isusa“. Nakon filma režiser Sedlar obratio se prisutnima ističući da jako cijeni rad sestara Služavki Malog Isusa, a posebno njihovu brigu za nezbrinutu djecu.

Na kraju akademije nazočnima se obratio kardinal Puljić koji je zahvalio sestrama Služavkama Malog Isuse za organizaciju svečane akademije kao i svim izvođačima te Sarajevskoj provinciji sestara Služavki Malog Isusa uputio čestitke za njihov dan. Čestitao je jubilej i sestrama Zagrebačke i Splitske provincije te poželio da život i djelovanje svima bude poticaj za nasljedovanje Isusa Krista i služenje Bogu i bližnjima po primjeru Blažene Djevice Marije. Osvrćući se na 175. obljetnicu Stadlerova rođenja, rekao je da tada nitko nije mogao ni slutiti „što će biti od ovog djeteta“ (Lk 1, 66). Spomenuo je i da je vidio jednu sliku anđela čuvara nad praznom kolijevkom koji je bio tužan jer je u toj kolijevci trebalo biti dijete kojemu roditelji nisu dopustili da dođe na ovaj svijet. „Bog je dao Josipu Stadleru da kroz iskustvo siromaštva postane otac siromaha“, kazao je kardinal Puljić podsjećajući na teško djetinjstvo prvog vrhbosanskog nadbiskupa kojemu su još u dječačkoj dobi preminuli roditelji pa je bio siroče. Osvrćući se na 150. obljetnicu svećeničkog ređenja nadbiskupa Stadlera, istaknuo je da je uvijek bio vjeran Isusu i Crkvi dodajući da Bog, unatoč križevima, nikada ne ostavlja one koje pozove da ga slijede. Podsjetivši na stotu obljetnicu smrti nadbiskupa Stadlera, kazao je da on nije umro nego da živi te da je ostavio svoj trag na osobit način u Služavkama Malog Isusa koje su „živa knjiga njegove ljubavi prema siromasima“. Potaknuo je sve da obilježavanjem ovih obljetnica ne zaborave svoju baštinu imajući na umu da vođenjem procesa za proglašenje blaženim ništa ne dodaju svetosti nadbiskupa Stadlera nego sami postaju svjesni njegove veličine. „Prati nas, dragi naš Nadbiskupe, u ovim vremenima i na ovim prostorima gdje si ostavio trag za ovo, ali i za buduća vremena“, kazao je kraju kardinal Puljić.

Na kraju programa Zbor sestara Zagrebačke provincije Presvetog Srca Isusova i Marijina otpjevao je pjesmu pod nazivom: „Stoljeće ljubavi“ za koji je tekst napisao Željko Pavičić, a glazbu Matija Antolić.

Svečana akademija završena je zajedničkim druženjem. (kta)



Foto: Zvonko Aždajić

