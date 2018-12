Domaljevac, 8. prosinac 2018.

Slijedeći kršćansku tradiciju njegova štovanja u župnoj crkvi sv. Ane uz Domaljevcu, već šestu godinu priređuje se poučni program dočeka svetoga Nikole, biskupa za najmlađe župljane uz molitvu, pjesmu, igrokaz i recitacije.

Ovogodišnje druženje s dragim gostom održano je pod geslom „Budimo dobra djeca“. „Zašto poziv da budemo dobra djeca? Današnji blagdan jest poziv da poput sv. Nikole i mi moramo u ovom vremenu dijeliti svoj život s drugima. Najveći dar života je u tome da svoje sposobnosti uložimo u izgradnju što boljih međusobnih odnosa. Dakle, kao što je sv. Nikola izabrao put služenja prema bližnjima i mi moramo u ovom vremenu izabrati put služenja da usrećimo i one ljude koje nitko ne usrećuje, da nahranimo Božjom ljubavlju duh i tijelo ljudi kojima je to potrebno, te da darujemo i one ljude, kojima i najmanji poklon predstavlja pravo bogatstvo“, poručili su mladi.

Najmlađi članovi ministrantskog zbora dočarali su ovogodišnji susret kroz poučne recitacije koje govore o dobroti sv. Nikole, biskupa.

Na kraju programa u čast dočeka sv. Nikole, biskupa zahvalili su se Bogu i dobročiniteljima koji su omogućili darove za djecu obećavši da će ostati dobri i vrijedni te da će se staviti u službu služenja prema bližnjima. (kta/fia)



