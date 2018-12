Vatikan, 8. prosinac 2018.

Pritisnuti zadacima koje treba obaviti, problemima koje treba riješiti, izazovima na koje treba odgovoriti, mogli bismo izgubiti iz vida ili ostaviti u pozadini svoj osobni odnos s Bogom koji je prvi uvjet kako bismo se mogli suočiti sa svim situacijama i problemima koje susrećemo, a da ne izgubimo mir i strpljenje – rekao je papinski propovjednik otac Raniero Cantalamessa, tijekom prve adventske propovijedi, održane u nazočnosti pape Franje u kapeli Redemptoris Mater, u Apostolskoj palači u Vatikanu. Njegova će razmišljanja obilježavati put prema Božiću i biti poput "jutarnje kupelji vjere“, prije početka radnog dana.

Ostavite po strani sve što se odnosi na sadašnje probleme, kako biste se potpuno posvetili znakovima Boga živoga, stalnoj i umirujućoj prisutnosti – potaknuo je otac Cantalamessa i istaknuo – Ljudi se našega vremena oduševe traženjem znakova o postojanju živih i inteligentnih bića na drugim planetima. To je istraživanje dozvoljeno, iako je vrlo nesigurno. No, malo je onih koji traže i proučavaju znakove živoga bića koje je stvorilo svemir, koje je ušlo u njega, u njegovu povijest i živi u njemu. Imamo živu stvarnost među nama, zanemarujemo je kako bismo tražili neka druga moguća živa bića, koja bi u najboljem slučaju, mogla učiniti nešto malo za nas, ali sigurno nas ne bi mogla spasiti od smrti.

Božji Sin, iznad svih vremena i zemljopisnih položaja obećava da će nam nasuprot malim stvarima koje ga tražimo, dati samoga sebe – rekao je propovjednik Papinskoga doma i dodao – To obećanje nepogrešivo održava. Tko ga traži, taj ga nalazi; tko kuca, tomu otvara, i kad ga jednom nađe sve ostalo odlazi u drugi plan. Programski vapaj „vratiti se stvarima“ u kontekstu vjere, znači srušiti strašan zid predodžbe o njemu koju smo stvorili i potrčati raširenih ruku Ocu nebeskom, otkrivajući da On nije apstrakcija, nego stvarnost. Između naših ideja o Bogu i živoga Boga, ista je razlika kao između neba naslikanog na papiru i pravoga neba.

Otac Cantalamessa u svojem razmišljanju iznosi primjere, živote, citira ljude koji razmatraju o životu i one kojima je iskra razuma donijela prosvjetljenje. On se bavi obraćenicima kojima se u određenom trenutku života iznenada objavilo Božje postojanje, nakon što su ga zdušno zanemarivali i odbijali. To se dogodilo i francuskom novinaru Andrèu Frossardu koji je umro 2. veljače 1995. godine, a koji je iznenada postao svjestan Boga.

Papin je propovjednik upozorio na napast da božansko zatvorimo u definiciju, pa i ako se temelji na Bibliji. Ono što možemo učiniti jest nadići slabe znakove priznanja kojima su ljudi obilježili Njegovu površinu, razbiti male ljuske svojih ideja o Bogu i alabastrene posude u kojima ga držimo zatvorena, tako da se njegov miris raširi po čitavoj kući. Božansko je potpuno različita stvarnost od svake druge, ne može biti definirano, nego samo malo otkriveno, o Njemu se može govoriti samo u analogijama i suprotnostima. Tako nam o Bogu govori biblijski prizor o stijeni.

Stijena nije apstraktni pojam, ne kaže samo što je Bog, nego i što mi moramo biti. Stijena je napravljena da bismo se popeli na nju, da bismo tamo našli sklonište, nije samo zato da bismo je promatrali izdaleka. Stijena privlači i budi strasti – rekao je propovjednik i podsjetio – Sveti Franjo Asiški imao je u životu trenutke tame i očaja budući da je vidio odstupanja od prvotnog načina života svoje redovničke braće. Međutim, bio je pokrenut sigurnošću da Bog postoji i da je to dovoljno. Naučimo i mi ponavljati te jednostavne riječi kada se u Crkvi ili u svojem životu nađemo u sličnim prilikama poput svetog Franje: Bog postoji i to je dovoljno! – zaključio je otac Raniero Cantalamessa. (kta/rv)