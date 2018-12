Križevci, 7. prosinac 2018.

Proslava 100. obljetnice rođenja župnika Stjepana Kranjčića održana je u četvrtak, 6. prosinca 2018. u Križevcima u kojima je Kranjčić, djelujući od 1952. do 1968., zaslužio glas svetosti. Misno je slavlje u križevačkoj župnoj crkvi sv. Ane predvodio bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak. Uvodno je župnik Stjepan Soviček pročitao životopis Stjepana Kranjčića, a biskup Huzjak je rekao da Kranjčić svećeništvo nije živio za sebe, već za druge, da je Kranjčić život živio kao došašće, kao put susreta sa Spasiteljem.

U propovijedi je biskup istaknuo da je Kranjčić bio krhki čovjek, ali da je svoj život čvrsto oslonio o Boga i da je postao navjestitelj Božje riječi, da je svoj život posvetio čovjeku, ljudima kojima je bio poslan. „Dok se spominjemo 100. obljetnice Kranjčićeva rođenja ne možemo a ne vidjeti da je rođen u godini završetka užasa ljudskoga roda 1. svjetskog rata, da je u svećenički život krenuo u vrijeme 2. svjetskog rata, još jednoga teškog iskustva europskoga naroda, a da je kao svećenik djelovao u vremenu komunističkog totalitarizma, u vremenima teških sukoba i silnih stradanja. Kranjčić se rodio i na dan kada je prije 9 godina osnovana Bjelovarsko-križevačka biskupija“, rekao je biskup Huzjak zahvalivši Bogu za život Stjepana Kranjčića, za dar njegova svećeništva te je izrekao želju da Bog proslavi Kranjčića onako kako on to želi. „Neka primjer dr. Kranjčića nama bude nadahnuće da živimo onako kako je on živio jer nam on pokazuje da se može živjeti po Kristovu primjeru“, zaključio je biskup Huzjak. Na kraju je mise s okupljenim vjernicima molio molitvu za otvorenje procesa za proglašenje blaženim Stjepana Kranjčića. Misno je slavlje svojim pjevom obogatio zbor župe sv. Ane.

Nakon euharistije Dramska družina „Ozana“ iz Visokog kraj Novoga Marofa, pod vodstvom etnologa Tibora Martana, izvela je dramsko-scensku igru „Štefek“ posvećenu Stjepanu Kranjčiću.

Prije Mise vjernici su se okupili na Kranjčićevu grobu na križevačkom gradskom groblju. Molitvu je predvodio križevački kapelan Dominik Jaić.

Na sam dan rođenja Stjepana Kranjčića u srijedu, 5. prosinca u poštanskom uredu Križevci u uporabi je bio prigodni poštanski žig na spomen 100. obljetnice Kranjčićeva rođenja. Autorica crteža na omotnici je Štefica Palošika, a autori poštanskoga žiga i omotnice su Stjepan Zenko Brezarić i Vladimir Palošika.

Proslavu 100. obljetnice Kranjčićeva rođenja organizirala je Udruga za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“ u zajedništvu s križevačkim župama sv. Ane te BDM Žalosne i sv. Marka Križevčanina. (kta)



foto