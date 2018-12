Vatikan, 7. prosinac 2018.

Gospodin je stijena na kojoj treba graditi – rekao je papa Franjo u propovijedi tijekom Mise u Domu svete Marte u Vatikanu, 6. prosinca 2018. i osvrnuo se osobito na prvo čitanje liturgije toga dana koje ukazuje na tri para suprotstavljenih riječi.

Prvi par „reći i činiti“ označava razliku između dva suprotna puta kršćanskog života – rekao je Papa i objasnio – Govorenje je način vjerovanja, ali vrlo površan koji ostaje na pola puta. Kažemo da smo kršćani, ali se ne ponašamo kao kršćani. To znači našminkati se kao kršćani. Možemo reći da je šminka samo govorenje, bez djelovanja. Isusov je prijedlog uvijek konkretan. Kada mu se netko približio i tražio savjet, uvijek mu je dao konkretne stvari. Djela milosrđa su konkretna.

Drugi se par riječi „pijesak i stijena“ povezuje s dva suprotna smjera – rekao je Sveti Otac i nastavio – Pijesak nije čvrst, posljedica je govorenja. To znači da smo se našminkali kao kršćani i izgradili život bez temelja. Naprotiv, stijena je Gospodin. On je snaga. No, onaj tko se pouzdaje u Gospodina često se ne ističe, nije uspješan, živi u skrovitosti, ali je čvrst. Ne stavlja svoju nadu u govorenje, ispraznost, oholost i prolazne moći života.

Gospodin je stijena – rekao je papa Franjo i dodao – Konkretnost kršćanskog života pomaže nam napredovati i graditi na stijeni koja je Bog, a ne na prividu, ispraznosti, oholosti i preporukama.

Treći par riječi „visoko i nisko“ pokazuje suprotnost oholih i ispraznih prema poniznima. Podsjećajući na prvo čitanje iz proroka Izaije, Papa je istaknuo da je Gospodin oborio one koji obitavahu visoko, razvalio tvrđu visoku, pretvorio je u prah i sravnio sa zemljom. „Noge je gaze“, kaže prorok Izaija, ukazujući simbolično na noge opterećenih i korake siromašnih.

Taj odlomak iz knjige proroka Izaije odiše Gospinim himnom „Veliča duša moja Gospodina!“ – rekao je Papa i naglasio – Gospodin uzvisuje ponizne, one koji žive stvarnost svakidašnjice, raspršuje umišljene oholice, one koji su izgradili svoj život na taštini i oholosti, oni neće potrajati. U ovo vrijeme došašća pomoći će nam neka ključna pitanja. Jesmo li kršćani koji govore ili čine? Gradimo li svoj život na Božjoj stijeni ili na pijesku svjetovnosti i taštine? Jesmo li ponizni, pokušavamo li ići uvijek odozdo, bez oholosti, te tako služiti Gospodinu? – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)